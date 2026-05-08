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Le PM Le Minh Hung présent à l’ouverture du 48e Sommet de l’ASEAN aux Philippines

Placé sous le thème « Ensemble, naviguons vers notre avenir » (Navigating Our Future, Together), le 48e Sommet de l’ASEAN s’inscrit dans les trois grandes orientations de coopération de l’ASEAN en 2026 définies par les Philippines : la consolidation des facteurs de paix et de sécurité, l’expansion des corridors de prospérité et l’autonomisation des citoyens.

Le Premier ministre Le Minh Hung participe à la séance plénière du 48e sommet de l'ASEAN. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung participe à la séance plénière du 48e sommet de l'ASEAN. Photo : VNA

Manille (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung, à la tête d’une délégation de haut rang, participe au 48e Sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), qui s’est officiellement ouvert, vendredi matin 8 mai à Cebu, aux Philippines.

Le président philippin, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., a présidé la cérémonie d’accueil des chefs des délégations participantes, parmi lesquels figurent les dirigeants des pays membres, le secrétaire général de l’organisation, Kao Kim Hourn, ainsi que des représentants d’organisations internationales.

Placé sous le thème « Ensemble, naviguons vers notre avenir » (Navigating Our Future, Together), ce sommet s’inscrit dans les trois grandes orientations de coopération de l’ASEAN en 2026 définies par les Philippines : la consolidation des facteurs de paix et de sécurité, l’expansion des corridors de prospérité et l’autonomisation des citoyens.

Dans son discours d'ouverture, le président Ferdinand Marcos Jr., également président tournant de l’ASEAN 2026, a souligné que l’Asie du Sud-Est traverse un « moment décisif » face à un environnement international de plus en plus complexe et instable, marqué notamment par les répercussions des conflits au Moyen-Orient sur la sécurité, l’économie et la vie des populations.

Le président philippin a réaffirmé la nécessité pour l’ASEAN de renforcer sa solidarité, sa capacité d’adaptation et son rôle central dans l’architecture régionale. Selon lui, les turbulences mondiales actuelles ne doivent pas diviser l'organisation, mais au contraire devenir un catalyseur pour une coordination plus étroite, une écoute de l’un et l’autre, et des actions plus efficaces, tout en proposant des solutions communes face aux défis liés à la sécurité, à l’économie et à la stabilité sociale afin de maintenir le processus de construction de la Communauté de l'ASEAN.

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Séance plénière du 48e sommet de l'ASEAN. Photo : VNA

Il a également salué la coopération entre les États membres et leurs partenaires dans des secteurs clés tels que la diplomatie, l’économie, l’agriculture et l’énergie, afin de faire face aux défis actuels. Les débats du sommet se concentreront sur la stratégie des « 3P » (Paix, Prospérité, Peuple) proposée par les Philippines, à savoir la consolidation de la paix et de la sécurité, l’expansion des corridors de prospérité et l’autonomisation des citoyens.

Le président Marcos a appelé les pays de l'ASEAN à poursuivre leurs efforts de solidarité, d'ouverture et de responsabilité commune afin de bâtir une région pacifique, stable et durablement développée.

Le 48e Sommet de l’ASEAN est l’une des deux réunions annuelles régulières des dirigeants de l’organisation prévues en 2026. Il permet aux dirigeants d’échanger leurs analyses approfondies sur la situation mondiale et régionale, de s’accorder sur des orientations stratégiques et de définir des mesures visant à renforcer la coopération au sein de l’ASEAN.

Dans ce cadre, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung prononcera plusieurs discours importants, transmettant le message de politique étrangère du 14e Congrès du Parti et la position du Vietnam sur les priorités de l’ASEAN. Il formulera des propositions concrètes pour renforcer le processus de construction de la Communauté de l’ASEAN, contribuant ainsi à accroître la résilience et la capacité d’adaptation du bloc face aux mutations mondiales, notamment aux impacts des conflits au Moyen-Orient, et participera à des échanges de vues sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Il s’agit du premier déplacement officiel à l’étranger du Premier ministre Le Minh Hung en tant que chef du gouvernement vietnamien et aussi de la première conférence multilatérale à laquelle il participe en présentiel. Cette visite réaffirme l’engagement du Vietnam à contribuer de manière proactive, active et responsable aux activités de l’ASEAN.

Le Vietnam a rejoint la « maison commune » de l’ASEAN le 28 juillet 1995. Après plus de trente années de participation, le pays est devenu un membre clé de l’organisation, contribuant avec les autres États membres au maintien de la paix et de la stabilité régionales, au renforcement des relations avec les partenaires extérieurs et à l’exploitation efficace du réseau de connectivité économique de l’ASEAN pour stimuler le commerce et les investissements. -VNA

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