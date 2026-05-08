Politique

SAHA 2026 : le Vietnam intensifie ses liens de défense avec la Turquie et l’Azerbaïdjan

Le vice-ministre vietnamien de la Défense, Nguyen Truong Thang, a rencontré ses homologues turc et azerbaïdjanais à l’occasion du Salon SAHA 2026. Ils ont convenu de renforcer leur coopération dans plusieurs secteurs.

Le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang, vice-ministre vietnamien de la Défense, et son homologue turc, Musa Heybet. Photo: qdnd.vn
Le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang, vice-ministre vietnamien de la Défense, et son homologue turc, Musa Heybet. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa participation au Salon de la défense et de l’aérospatiale (SAHA) 2026 en Turquie, le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang, vice-ministre vietnamien de la Défense, a rencontré le 7 mai ses homologues turc, Musa Heybet, et azerbaïdjanais, Agil Gurbanov.

Nguyen Truong Thang et Musa Heybet ont convenu de renforcer la coopération dans plusieurs domaines, notamment les échanges de délégations, la formation, les opérations de secours et de sauvetage, le traitement des conséquences des engins explosifs laissés par la guerre, l’industrie de défense, les opérations de maintien de la paix des Nations unies, la coopération entre les différentes armes et services, la cybersécurité ainsi que la réponse aux défis non traditionnels.

Le Vietnam s’est déclaré prêt à accueillir des officiers turcs pour des cours de langue vietnamienne ainsi que pour des programmes de formation destinés aux cadres internationaux de la défense organisés dans le pays.

À cette occasion, le général Nguyen Truong Thang a invité le vice-ministre turc, les dirigeants du ministère turc de la Défense ainsi que les entreprises turques du secteur à participer et à exposer leurs produits lors de la troisième Exposition internationale de défense du Vietnam, prévue du 10 au 13 décembre 2026 à l’aéroport de Gia Lam, à Hanoï.

Musa Heybet a indiqué que le ministère turc de la Défense enverrait une délégation et que de grandes entreprises de l’industrie de défense turque participeraient à cet événement au Vietnam.

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Rencontre entre le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang, vice-ministre de la Défense, et son homologue azerbaïdjanais, Agil Gurbanov. Photo: qdnd.vn

Lors de sa rencontre avec le vice-ministre azerbaïdjanais de la Défense, Agil Gurbanov, le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang a proposé que les deux parties étudient et coordonnent plusieurs axes de coopération, notamment le renforcement des échanges de délégations, le développement de la coopération en matière de formation, ainsi que la facilitation des contacts et des partenariats entre les entreprises de défense des deux pays dans les domaines de l’industrie de défense, du commerce militaire, du soutien logistique et technique.

Il a également suggéré d’explorer de nouveaux domaines de coopération répondant aux besoins et aux potentiels des deux parties. Le ministère vietnamien de la Défense s’est dit disposé à accueillir des militaires azerbaïdjanais pour des cours de vietnamien et des formations internationales de défense au Vietnam.

Le général Nguyen Truong Thang a par ailleurs transmis l’invitation du général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, au ministre azerbaïdjanais de la Défense pour participer à la troisième Exposition internationale de défense du Vietnam en décembre 2026.

Pour sa part, Agil Gurbanov a estimé que le potentiel de coopération en matière de défense entre les deux pays demeurait considérable, en particulier depuis la signature du mémorandum de coopération dans le domaine de la défense entre les deux ministères. Il a exprimé le souhait de voir les deux parties intensifier leur coopération dans les domaines de la formation et de l’industrie de défense, tout en favorisant la mise en place d’un mécanisme de groupe de travail technique entre les ministères de la Défense afin de mettre en œuvre efficacement les contenus de coopération et d’explorer d’autres domaines potentiels.

Agil Gurbanov a également invité les dirigeants du ministère vietnamien de la Défense à participer au Salon international de la défense 2026 en Azerbaïdjan. -VNA

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#SAHA #Vietnam
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