Politique

Le SG du Parti et président To Lam rencontre la Première ministre sri-lankaise Harini Amarasuriya

Dans le cadre de sa visite d’État au Sri Lanka, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam To Lam a eu, le 8 mai à Colombo, une entrevue avec la Première ministre sri-lankaise Harini Amarasuriya, afin de renforcer le partenariat global nouvellement établi entre les deux pays et d’approfondir la coopération bilatérale dans de nombreux domaines stratégiques.

Le SG du Parti et président To Lam rencontre la Première ministre sri-lankaise Harini Amarasuriya. Photo: VNA
Le SG du Parti et président To Lam rencontre la Première ministre sri-lankaise Harini Amarasuriya. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite d’État au Sri Lanka, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam a eu, dans l’après-midi du 8 mai à Colombo, une entrevue avec la Première ministre sri-lankaise Harini Amarasuriya.

La cheffe du gouvernement sri-lankais a souligné qu’il s’agissait d’un jalon important dans les relations d’amitié traditionnelles entre les deux pays. Elle a également salué la décision de porter les relations bilatérales au niveau de Partenariat global, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans un contexte international en évolution rapide.

De son côté, le secrétaire général du Parti et président To Lam a réaffirmant que le Vietnam attache une grande importance à ses relations d’amitié et de coopération avec le Sri Lanka. Il a également transmis les salutations du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung à son homologue sri-lankaise.

Le dirigeant vietnamien a salué les acquis socio-économiques récents du Sri Lanka, notamment la stabilisation macroéconomique et la reprise de la croissance, exprimant sa confiance dans la capacité du pays à devenir un centre de connexion important dans la région de l’océan Indien.

Lors de la rencontre, To Lam a informé son interlocutrice des résultats de ses discussions avec le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake, notamment l’accord des deux parties pour établir un Partenariat global, renforçant la confiance politique et élargissant la coopération bilatérale de manière plus substantielle et globale.

Il a proposé de renforcer les échanges de haut niveau et de mettre en œuvre concrètement les accords conclus, tout en encourageant une coopération accrue dans les domaines du commerce, de l’investissement, des infrastructures, du tourisme, des véhicules électriques, des technologies de l’information et des télécommunications. Les deux parties ont également discuté de la possibilité de signer de nouveaux accords dans des secteurs à fort potentiel tels que les minerais critiques, l’intelligence artificielle, la transformation numérique, les ports et la connectivité aérienne.

La Première ministre sri-lankaise a, pour sa part, exprimé son impression pour le discours de To Lam prononcé devant le Parlement sri-lankais, soulignant la convergence entre les propositions vietnamiennes et les aspirations de son pays.

Elle a affirmé que son gouvernement travaillerait étroitement avec le Vietnam pour approfondir la coopération bilatérale et a demandé davantage de soutien pour faciliter la présence des entreprises sri-lankaises au Vietnam, ainsi que pour la formation de fonctionnaires et d’étudiants sri-lankais.

Les deux dirigeants ont convenu de transformer les engagements en résultats concrets, tout en exprimant leur confiance dans les perspectives prometteuses des relations bilatérales, notamment à travers le Forum Vietnam–Sri Lanka sur le commerce, l’investissement et le tourisme, qui devrait déboucher sur la signature de plusieurs accords de coopération. -VNA

#Sri Lanka #To Lam
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