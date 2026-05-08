Politique

Vietnam–Sri Lanka : entretien entre Tô Lâm et Anura Kumara Dissanayake

Immédiatement après la cérémonie d’accueil solennelle, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, s’est entretenu avec le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, s’est entretenu avec le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake dans la matinée du 8 mai, Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, s’est entretenu avec le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake dans la matinée du 8 mai, Photo : VNA

Colombo (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, s’est entretenu avec le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake dans la matinée du 8 mai, au Palais présidentiel de Colombo, immédiatement après la cérémonie d’accueil solennelle.

Le président Anura Kumara Dissanayake a qualifié la visite d’État du dirigeant vietnamien de jalon historique majeur. Soulignant la profondeur des liens traditionnels unissant les deux pays au-delà des relations diplomatiques classiques, il a affirmé que les dirigeants et le peuple sri-lankais portent toujours une affection particulière au Vietnam et au Président Hô Chi Minh.

Pour sa part, le secrétaire général et président Tô Lâm s’est déclaré convaincu que, sous la direction du président Anura Kumara Dissanayake, le Sri Lanka poursuivrait sur la voie d’un développement stable et durable. Il a également exprimé sa confiance dans la réussite de la stratégie « Vision 2048 », visant à faire du Sri Lanka un pays développé à l’horizon du centenaire de son indépendance, à la hauteur de son surnom de « Perle de l’océan Indien ».

Les deux dirigeants se sont mutuellement informés de la situation dans leurs pays respectifs. Ils se sont félicités de l’amitié traditionnelle et de la coopération multiforme établies depuis plus d’un demi-siècle, fondées sur une solide confiance politique, un soutien mutuel constant, des affinités bouddhistes ainsi qu’une appartenance historique commune au Mouvement des non-alignés. Saluant la dynamique positive des relations bilatérales, ils ont échangé sur les grandes orientations destinées à approfondir davantage cette coopération, au bénéfice des deux peuples ainsi que de la paix et de la stabilité régionales et mondiales.

Les deux parties ont convenu de rehausser la confiance politique et de développer globalement leur amitié et coopération. Elles élargiront les échanges à tous les niveaux, déploieront périodiquement les mécanismes bilatéraux, intensifieront les liens entre les partis au pouvoir et multiplieront les échanges théoriques et diplomatiques. La coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité sera également consolidée, notamment à travers la formation au maintien de la paix des Nations unies, l’échange de renseignements, le transfert de technologies militaires, ainsi que la cybersécurité et la sécurité maritime.

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Lors de l'entretien entre Tô Lâm et Anura Kumara Dissanayake. Photo : VNA

Soulignant l’important potentiel de coopération économique, les deux dirigeants sont convenus de mettre en œuvre des mesures concrètes afin de porter rapidement les échanges commerciaux bilatéraux à un milliard de dollars. Le dirigeant vietnamien a réaffirmé la volonté du Vietnam de fournir au Sri Lanka des produits adaptés à ses besoins, notamment des denrées alimentaires et des machines agricoles.

En retour, le président sri-lankais s'est engagé à faciliter l'investissement des entreprises vietnamiennes et à promouvoir une agriculture verte, résiliente et de haute technologie. Ils ont également convenu de renforcer la coopération agricole, la connectivité des chaînes d'approvisionnement, les technologies de conservations post-récolte, la pêche, les sciences, les technologies et la transformation numérique. Ils partageront leurs expériences et lanceront des projets de recherche conjoints pour créer des réalisations symboliques bilatérales.

La culture, l’éducation et les échanges entre les peuples ont été identifiés comme des piliers essentiels du partenariat bilatéral. Les deux pays entendent développer le tourisme spirituel, ouvrir des liaisons aériennes directes et renforcer les coopérations universitaires. Le président sri-lankais a notamment proposé l’ouverture de campus d’universités vietnamiennes au Sri Lanka.

Soulignant l'importance de la coopération culturelle, le dirigeant vietnamien a sollicité l'appui du Sri Lanka pour les activités honorant le Président Hô Chi Minh et la diffusion de la langue vietnamienne.

Face aux évolutions complexes de la situation mondiale, les deux dirigeants ont convenu de maintenir une coordination étroite au sein des forums multilatéraux. Ils ont réaffirmé l’importance du maintien de la paix, de la sécurité et de la liberté de navigation maritime, tout en soulignant la nécessité de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

À l'issue de cet entretien, les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie de remise de documents de coopération couvrant la sécurité, les sciences, la culture et l'information, avant de coprésider une rencontre conjointe avec la presse. -VNA

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