Vietnam–Sri Lanka : le dirigeant To Lam plaide pour une coopération plus substantielle

Colombo (VNA) – Dans le cadre de sa visite d’État au Sri Lanka, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, a prononcé le 8 mai (heure locale) un discours devant le Parlement du Sri Lanka.



S’exprimant devant les députés sri-lankais, le dirigeant vietnamien a salué les efforts et les résultats obtenus par le Sri Lanka dans la consolidation de la stabilité politique, la relance économique et le développement national. Il a souligné que le Sri Lanka occupait une place particulière dans l’histoire et les sentiments du peuple vietnamien. Il a rappelé que le Président Ho Chi Minh avait effectué plusieurs escales au Sri Lanka au cours de son parcours révolutionnaire et qu’un monument du grand leader vietnamien avait été inauguré à Colombo en 2013.



Évoquant l’expérience du Vietnam après près de 40 années de Renouveau, To Lam a indiqué que le développement du pays reposait sur des réformes continues. Il a affirmé que le Vietnam poursuivait aujourd’hui ses efforts pour accélérer les réformes institutionnelles, développer les ressources humaines, construire des infrastructures modernes et promouvoir l’innovation, la transformation numérique ainsi que la croissance verte…

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, prononce un discours devant le Parlement du Sri Lanka. Photo: VNA

Sur le plan bilatéral, il a annoncé que les deux pays avaient convenu d’élever leurs relations au niveau de Partenariat global. Il s’agit d’une étape importante, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération plus globales, plus substantielles et plus efficaces entre les deux pays..



To Lam a proposé plusieurs orientations prioritaires afin de renforcer la coopération bilatérale. Il a notamment insisté sur la nécessité de maintenir les échanges de délégations de tous niveaux, renforcer le rôle des mécanismes de consultation et de dialogue, des comités mixtes et des canaux de coopération bilatérale…



Les deux pays doivent réaliser des progrès plus significatifs en matière de coopération économique, commerciale et d'investissement. Le dirigeant vietnamien a estimé que le Vietnam pourrait servir de passerelle pour permettre au Sri Lanka de renforcer ses liens avec l’ASEAN et l’Asie du Sud-Est, tandis que le Sri Lanka pourrait devenir un partenaire important pour le Vietnam dans ses relations avec l’Asie du Sud et la région de l’océan Indien.



To Lam a en outre souligné la nécessité de renforcer la coopération dans les domaines de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et du développement rural ; de développer de nouveaux moteurs de coopération, notamment l’économie maritime, la logistique, la transformation numérique, l’intelligence artificielle et la croissance verte ; de promouvoir l’éducation, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples ; ainsi que de renforcer la coordination au sein des forums régionaux et internationaux.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et le président du Parlement sri-lankais, Jagath Wickramaratne. Photo: VNA

De son côté, le président du Parlement sri-lankais, Jagath Wickramaratne, a salué le discours du dirigeant vietnamien, le qualifiant de symbole fort de la coopération entre les deux pays. Saluant les résultats positifs des relations parlementaires entre les deux pays, il a exprimé le souhait que les deux parties poursuivent leurs initiatives visant à renforcer la coopération dans le domaine législatif.



Selon lui, la visite du dirigeant vietnamien au Parlement sri-lankais constitue un puissant symbole d'amitié, de solidarité et d'aspiration à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région et dans le monde. -VNA