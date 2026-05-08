ASEAN : Le Vietnam expose des pistes pour relever les défis multidimensionnels

Cebu (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a présenté vendredi le 8 mai trois propositions majeures visant à aider l’ASEAN à répondre efficacement à la nature de plus en plus interconnectée et multidimensionnelle des défis actuels, lors de son intervention à la session plénière du 48e Sommet de l’ASEAN à Cebu, aux Philippines.



Premièrement, il a souligné la nécessité de concentrer les ressources sur la garantie des besoins essentiels en matière de sécurité, notamment la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la sécurité humaine.



Il a souligné l’importance de la ratification et de la mise en œuvre effective de l’Accord de l’ASEAN sur la sécurité pétrolière, ainsi que sur la mise en œuvre concrète du Plan d’action de l’ASEAN pour la coopération énergétique 2026-2030, du réseau électrique de l’ASEAN et du réseau de gazoducs de l’ASEAN.



Il a insisté sur l’importance de diversifier les sources d’énergie, d’accélérer la transition énergétique, d’élargir l’accès à la finance verte et aux technologies de pointe, de renforcer les cadres et accords existants en matière de sécurité alimentaire, d’accroître les réserves stratégiques et de mettre en place des mécanismes de réserves d’urgence pour le riz et autres produits de première nécessité.



Le Premier ministre Lê Minh Hung a affirmé que le Vietnam est prêt à fournir une aide alimentaire en cas d’urgence, à partager son expérience avec les États membres de l’ASEAN et à poursuivre une étroite coordination en matière de protection des citoyens.



Deuxièmement, le chef du gouvernement vietnamien a appelé à une coopération plus concrète pour renforcer les capacités internes et la résilience de l’ASEAN. Il a notamment insisté sur l’importance de la mise en œuvre effective de l’Accord de l’ASEAN sur le commerce des marchandises (ATIGA) et de l’accélération de la conclusion de l’Accord-cadre de l’ASEAN sur l’économie numérique (DEFA).



Enfin, il a exhorté l’ASEAN à renforcer sa coordination et sa solidarité, notamment en améliorant l’efficacité des mécanismes de consultation et de coordination intersectoriels en cas d’urgence et en renforçant le rôle de coordination du Secrétariat de l’ASEAN afin de garantir la mise en œuvre continue, concertée et efficace des engagements régionaux.



Le Premier ministre Lê Minh Hung a profité de l’occasion pour réaffirmer le soutien et l’engagement du Vietnam à travailler en étroite collaboration avec les Philippines, qui assurent la présidence de l’ASEAN, et avec les autres États membres de l’ASEAN afin de concrétiser les priorités et les initiatives des Philippines pour 2026. Les propositions du Vietnam ont été accueillies favorablement et très appréciées par les dirigeants de l’ASEAN, tant pour leur pertinence que pour leur actualité.

Vue de la séance plénière du 48e Sommet de l'ASEAN, à Cebu, aux Philippines, le 8 mai. Photo : VNA

Lors de la session plénière, les dirigeants de l’ASEAN ont partagé leurs analyses des conséquences néfastes de la complexité croissante des développements géopolitiques dans le monde, notamment le conflit au Moyen-Orient, sur la paix, la stabilité, les chaînes d’approvisionnement énergétique internationales et la vie des populations civiles.



Ils ont souligné l’importance du maintien de la paix et de la stabilité, ainsi que du respect des principes fondamentaux de promotion du dialogue et du règlement pacifique des différends, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies.



Les dirigeants de l’ASEAN ont également exprimé leur soutien aux orientations et priorités définies par les Philippines pour la coopération de l’ASEAN à l’horizon 2026, sous le thème « Naviguer ensemble vers notre avenir», qui s’articule autour de trois axes majeurs : le renforcement de la coopération face aux défis non traditionnels, gage de paix et de stabilité régionales ; la promotion de la connectivité économique, de la numérisation et d’un développement inclusif et durable, moteurs de prospérité ; et la mise au cœur des efforts de construction de la Communauté de l’ASEAN.



Ils ont par ailleurs souligné que, dans le contexte actuel, les États membres doivent continuer à renforcer la solidarité et la centralité de l’ASEAN, développer la coopération avec les partenaires extérieurs et améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des plans et programmes de coopération régionaux, notamment pour garantir la sécurité énergétique et alimentaire, la stabilité économique, la résilience des chaînes d’approvisionnement et le soutien aux citoyens de l’ASEAN.



Le 48e Sommet de l’ASEAN a examiné et approuvé la publication d’une déclaration des dirigeants de l’ASEAN sur les actions prioritaires à entreprendre pour renforcer la résilience régionale face aux répercussions de la situation au Moyen-Orient.



Cette déclaration reflète la position politique de l’ASEAN sur les implications des développements au Moyen-Orient, expose la vision des dirigeants quant au rôle de l’ASEAN dans l’architecture régionale et définit des stratégies communes et des mesures concrètes pour relever collectivement les nouveaux défis. – VNA