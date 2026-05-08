Hanoï mise sur l’expertise singapourienne pour ses futurs centres financiers internationaux

Singapour (VNA) – Une délégation de la Cour populaire suprême du Vietnam, conduite par son président Nguyen Van Quang, a effectué du 5 au 8 mai une visite de travail à Singapour.

Cette visite visait à renforcer la coopération judiciaire entre les deux pays et à s’inspirer de l’expérience singapourienne en vue de la création d’un tribunal spécialisé au sein des futurs centres financiers internationaux du Vietnam.

Lors de sa rencontre avec le juge en chef de la Cour suprême de Singapour, Sundaresh Menon, Nguyen Van Quang a exprimé sa haute appréciation pour l’expertise singapourienne dans le règlement des litiges commerciaux internationaux. Il a sollicité le soutien de la Cour suprême de Singapour à travers des programmes de formation spécialisés destinés aux juges et cadres judiciaires vietnamiens, ainsi que la mise en place de stages d’immersion professionnelle à Singapour.

En réponse, Sundaresh Menon a affirmé la disponibilité de Singapour à accompagner le Vietnam dans l'établissement d'un tribunal spécialisé au sein des futurs centres financiers internationaux. Il a proposé l'envoi de juges internationaux de la Cour commerciale de Singapour au Vietnam pour partager leurs expériences en matière de jugement et la coordination avec les autorités compétentes pour l'octroi de bourses de master en droit aux cadres vietnamiens.

S’exprimant auprès de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), le vice-président de la Cour populaire suprême, Le Tien, a précisé que les deux parties étaient convenues de poursuivre, dans les temps à venir, les échanges d’informations et d’expériences, notamment la coopération en matière de formation et de perfectionnement des cadres judiciaires et des juges vietnamiens dans le domaine du règlement des litiges commerciaux internationaux.

Les responsables des deux parties ont également convenu d’étudier et d’élaborer un accord de coopération entre les deux juridictions suprêmes, portant sur la coopération et l’échange d’expériences en matière d’organisation et de fonctionnement des tribunaux spécialisés au sein du Centre financier international, ainsi que sur les activités liées à la coopération dans le traitement des affaires de faillite comportant des éléments transfrontaliers.

Auparavant, la délégation vietnamienne avait été reçue au ministère singapourien de la Justice par le haut secrétaire d’État Murali Pillai. Le président de la Cour populaire suprême du Vietnam, Nguyen Van Quang, a salué les résultats des réformes judiciaires de la cité-État, tandis que Murali Pillai a partagé l’expérience singapourienne en matière de modèles multidisciplinaires de règlement des litiges, combinant voie judiciaire, arbitrage et médiation.

Durant son séjour, la délégation vietnamienne a également étudié la structure opérationnelle de la Cour commerciale internationale de Singapour, notamment sa capacité à attirer des juges internationaux de renom et son application combinée de la « common law » et du droit civil afin de faciliter le choix de la législation applicable par les investisseurs. Des séances de travail ont également été organisées avec le Centre d'arbitrage international de Singapour (SIAC).

La visite contribue à approfondir le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et Singapour. Elle jette les bases d'un système judiciaire moderne et professionnel, conforme aux standards internationaux, afin de traiter efficacement les litiges émanant de l'espace financier et d'investissement mondial du Vietnam. -VNA