Politique

Le Vietnam et Hong Kong signent un accord d’entraide judiciaire en matière pénale

Une fois ratifié, l’accord fournira un cadre juridique essentiel permettant aux deux parties de coopérer plus efficacement dans la lutte contre la criminalité, en particulier la criminalité transnationale organisée.

Le procureur général adjoint du Parquet populaire suprême du Vietnam, Trân Hai Quân et le secrétaire à la Sécurité de Hong Kong, Tang Ping-keung signent l'accord d’entraide judiciaire en matière pénale. Photo: VNA
Le procureur général adjoint du Parquet populaire suprême du Vietnam, Trân Hai Quân et le secrétaire à la Sécurité de Hong Kong, Tang Ping-keung signent l'accord d’entraide judiciaire en matière pénale. Photo: VNA

Hong Kong (VNA) – Le Vietnam et Hong Kong (Chine) ont signé mardi 14 avril dans la Région administrative spéciale de Hong Kong un accord d’entraide judiciaire en matière pénale, marquant une nouvelle étape importante dans leur coopération bilatérale.

L’accord a été signé par le procureur général adjoint du Parquet populaire suprême du Vietnam, Trân Hai Quân et le secrétaire à la Sécurité de Hong Kong, Tang Ping-keung.


Une fois ratifié, cet accord fournira un cadre juridique essentiel permettant aux deux parties de coopérer plus efficacement dans la lutte contre la criminalité, notamment la criminalité transnationale organisée.

Lors de la cérémonie de signature, Tang Ping-keung a déclaré que Hong Kong et le Vietnam sont des partenaires actifs dans la lutte mondiale contre la criminalité, ajoutant que l’accord constituait une avancée significative en matière de coopération juridique et soulignait le rôle de Hong Kong dans le cadre du principe « un pays, deux systèmes ».

Trân Hai Quân a qualifié l’accord d’important tant sur le plan juridique que pratique, dans un contexte d’intégration internationale croissante. Il a noté que l’accord devrait faciliter une coordination plus étroite en matière d’enquêtes, de collecte de preuves et de traitement des affaires pénales impliquant des éléments étrangers.

L’accord devrait également renforcer la lutte contre la criminalité transnationale et la cybercriminalité, tout en assurant une meilleure protection des droits et des intérêts légitimes des citoyens et des organisations des deux parties, a-t-il ajouté.

Cette signature témoigne de l’engagement ferme du Vietnam à renforcer la coopération judiciaire internationale et devrait consolider ses liens avec Hong Kong, contribuant ainsi à un environnement plus favorable aux investissements, au commerce et aux échanges.

Plus tôt dans la journée, Trân Hai Quân a rendu une visite de courtoisie à Tang Ping-keung. Les deux parties ont souligné l’importance de cet accord pour le renforcement de la coopération bilatérale.

Par la suite, il a rencontré le secrétaire à la Justice de Hong Kong, Paul Lam. Les deux parties ont discuté d’une coopération élargie et se sont engagées à accélérer les procédures internes en vue de l’entrée en vigueur de l’accord. Elles ont également proposé des mesures pour renforcer l’efficacité de l’assistance juridique en matière pénale, la collaboration en matière de formation, le partage d’expériences et les échanges professionnels.

Le 13 avril, la délégation s’est rendue au consulat général du Vietnam à Hong Kong et à Macao, où le consul général Lê Duc Hanh les a informés de la situation de la communauté des Vietnamiens dans les deux régions administratives spéciales.

Après Hong Kong, la délégation se rendra à Macao pour poursuivre ses séances de travail avec les autorités du parquet, de la sécurité et du système judiciaire de Macao. – VNA

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