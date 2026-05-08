Le Vietnam appelle l’ASEAN à renforcer son autonomie stratégique face aux crises géopolitiques

Cebu (VNA) – Dans le cadre du 48e Sommet de l’ASEAN, le Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, a participé dans l’après-midi du 8 mai à la session restreinte des dirigeants de l’ASEAN, consacrée principalement à la réponse à la crise énergétique provoquée par les tensions géopolitiques et aux enseignements à tirer pour l’ASEAN.
Les dirigeants aséaniens ont exprimé leurs préoccupations face aux conséquences profondes et multidimensionnelles des récentes évolutions géopolitiques, en particulier du conflit au Moyen-Orient, sur la région. Afin de faire face à ces défis, ils ont convenu de renforcer la solidarité et la coopération afin d’accroître l’autonomie stratégique du bloc. Ils ont également souligné la nécessité pour l’ASEAN d’adopter une voix commune forte sur les grandes questions internationales, notamment la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation maritime et aérienne, dans le but de préserver la paix, la stabilité et le développement régional.
Prenant la parole, le chef du gouvernement vietnamien a partagé les préoccupations de ses homologues et estimé que, dans un environnement stratégique de plus en plus instable et imprévisible, l’ASEAN ne devait pas seulement s’adapter aux changements, mais aussi les anticiper, les guider et les façonner. Il a ainsi formulé trois propositions majeures pour l’organisation dans le contexte actuel.
Premièrement, l’ASEAN doit jouer un rôle pionnier dans la défense des règles internationales et le renforcement de la confiance dans les relations internationales, en promouvant le multilatéralisme et le respect du droit international. À ce titre, l’ASEAN doit contribuer activement à garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation maritime et aérienne dans le monde et dans la région. Concernant la Mer Orientale, l’ASEAN doit poursuivre ses efforts avec la Chine pour assurer la mise en œuvre intégrale et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et parvenir rapidement à un Code de conduite (COC) effectif, substantiel et conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.
Deuxièmement, dans un monde instable, l’ASEAN doit anticiper les changements en renforçant la prévention et la gestion des crises. Tirant les leçons de la situation au Moyen-Orient, Le Minh Hung a proposé de mieux exploiter les mécanismes existants, notamment les cadres de coopération avec les partenaires extérieurs, afin de promouvoir le dialogue, la confiance mutuelle et la diplomatie préventive. Les mécanismes de règlement des différends prévus par la Charte de l’ASEAN et le Traité d’amitié et de coopération doivent également être utilisés de manière plus efficace.
Troisièmement, le renforcement de l’autonomie stratégique et du rôle central de l’ASEAN constitue, selon lui, la seule voie permettant à l’organisation de résister aux défis multidimensionnels actuels. Face à la rivalité entre grandes puissances et aux pressions de choix d’alignement, l’ASEAN doit renforcer sa solidarité, son unité et maintenir une approche équilibrée envers ses partenaires. Le bloc régional doit également préserver son rôle central dans les mécanismes qu’elle dirige et élargir son espace de développement à travers le renforcement de ses relations extérieures avec des partenaires potentiels. - VNA
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