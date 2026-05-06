La Malaisie accorde une aide financière aux riziculteurs

Kuala Lumpur (VNA) - Le gouvernement malaisien a approuvé le versement d’une avance de 200 ringgits par hectare dans le cadre du programme d’aide spéciale au labour, afin de soutenir les riziculteurs à travers le pays.

Le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, a déclaré le 5 mai que cette initiative, approuvée le même jour lors de la réunion du Conseil national d’action économique (MTEN), devrait bénéficier à près de 240 000 agriculteurs enregistrés, pour un montant total de 48 millions de ringgits.

Ce montant s'explique par le fait que les agriculteurs doivent louer du matériel de labour et que, si le programme de labour doit se poursuivre, ils ont besoin de capitaux initiaux, a-t-il précisé.

Le Premier ministre Anwar Ibrahim, également ministre des Finances, a souligné que le gouvernement reste attentif aux difficultés rencontrées par les agriculteurs, notamment la hausse des coûts du carburant et des intrants agricoles liée aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Il a indiqué que les préoccupations des agriculteurs avaient également été prises en compte grâce au programme d'incitation au labour pour les riziculteurs (IPKP), annoncé le 14 avril par le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Mohamad Sabu.

Il a précisé que cette aide avait été portée de 160 ringgits à 300 ringgits par hectare afin d'aider les agriculteurs à faire face à la hausse des prix du diesel commercial.

Le dirigeant malaisien a ajouté que le gouvernement continuerait d'étudier des mesures visant à alléger le fardeau financier pesant sur la population, dans un contexte de tensions persistantes sur l'approvisionnement mondial, en particulier pour les plus démunis et les plus vulnérables. -VNA