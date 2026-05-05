International

La Malaisie prévoit que l'IA contribuera à hauteur de 5 milliards de dollars à son PIB d'ici 2030

L'année dernière, l'économie numérique, de plus en plus alimentée par l'IA, a contribué à hauteur de plus de 23 % au PIB malaisien, soit plus de 110 milliards de dollars de valeur économique.

Un coin de Kuala Lumpur. Photo: Pelago
Un coin de Kuala Lumpur. Photo: Pelago

Kuala Lumpur (VNA) - L'intelligence artificielle (IA) devrait contribuer à hauteur d'environ 3,3 à 5 milliards de dollars par an au produit intérieur brut (PIB) de la Malaisie d'ici 2030, a déclaré le ministre du Numérique, Gobind Singh Deo, le 5 mai.

Selon le ministre, l'IA a déjà démontré sa valeur économique tangible en Malaisie, et pourrait, selon les projections, contribuer à hauteur d’environ 1 % à la croissance annuelle du PIB du pays.

L'année dernière, l'économie numérique, de plus en plus alimentée par l'IA, a contribué à hauteur de plus de 23 % au PIB malaisien, soit plus de 110 milliards de dollars de valeur économique.

Il ne s'agit pas de simples projections. Elles témoignent d'une transformation structurelle où l'IA n'est plus périphérique à l'économie, mais centrale à la productivité, à la compétitivité et à la croissance nationale, a affirmé Gobind Singh Deo.

Il a ajouté que son ministère lancera prochainement l'Initiative gouvernementale d'innovation (GII), une plateforme qui permettra aux innovateurs, aux chercheurs et aux jeunes de soumettre des problématiques réelles du secteur public afin de développer des solutions utilisant les technologies émergentes, notamment l'IA. -VNA

#Malaisie #IA #PIB
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Voir plus

Le ministre malaisien de la Santé, Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad. Photo : Bernama

Malaisie : des mesures pour faire face au manque de médecins

Le 2 mai, le ministre de la Santé, Dzulkefly Ahmad, a indiqué qu’une feuille de route avait été définie afin d’élaborer des solutions globales à ce problème. Selon lui, cette pénurie persiste depuis longtemps, alors que le ministère de la Santé, qui gère 151 hôpitaux, fait face à de nombreux défis.

Bali est une véritable carte postale vivante. Photo: Xinhua/VNA

Bali sacrée première destination touristique mondiale par Tripadvisor

L’île indonésienne de Bali a été classée première destination touristique mondiale dans le palmarès « Travellers’ Choice Awards: Best of the Best » de Tripadvisor, sur la base de millions d’avis de voyageurs, confirmant son attractivité et son rayonnement international.

Le ministre-conseiller Nguyên Hoàng Nguyên s’exprime lors du débat public de haut niveau du Conseil de sécurité de l’ONU. Photo : VNA

Le Vietnam appelle à une désescalade des tensions au Moyen-Orient

Le ministre-conseiller Nguyên Hoàng Nguyên, représentant permanent adjoint du Vietnam auprès de l’ONU, a réaffirmé la position constante du Vietnam en faveur du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de l’adhésion pleine et entière de la Palestine à l’ONU et de la solution à deux États fondée sur les frontières d’avant 1967, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes de l’ONU.

Des secouristes à l’œuvre sur les lieux de l’accident ferroviaire à Bekasi (Indonésie), dans la nuit du 27 avril 2026. Photo : Xinhua/VNA.

Accident ferroviaire en Indonésie : message de condoléances du Vietnam

À la suite du grave accident ferroviaire survenu le 27 avril 2026 à Bekasi, dans la capitale Jakarta, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, a adressé un message de condoléances au président indonésien, Prabowo Subianto. 

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, au débat public de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations unies sur la sécurité maritime, tenu le 27 avril (heure de New York). Photo: VNA

Le Vietnam réaffirme l’importance de la CNUDM de 1982 au Conseil de sécurité de l’ONU

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, est intervenue lors du débat public de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations unies sur la sécurité maritime, tenu le 27 avril à New York, appelant au respect strict de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (1982) et au règlement pacifique des différends afin de préserver la paix, la stabilité et la sécurité des routes maritimes internationales.

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung à la 25e réunion des ministres des Affaires étrangères entre l’ASEAN et l’Union européenne. Photo: VNA

Renforcement du partenariat stratégique et de la connectivité globale entre l’ASEAN et l’UE

Une délégation vietnamienne conduite par le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a participé à la 25e réunion des ministres des Affaires étrangères entre l’ASEAN et l’Union européenne, tenue le 28 avril à Bandar Seri Begawan (Brunei), où les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur de la paix, du multilatéralisme et du renforcement de la coopération économique, tout en ouvrant la voie à un partenariat stratégique renforcé et à une future intégration économique interrégionale.