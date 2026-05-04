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Malaisie : des mesures pour faire face au manque de médecins

Le 2 mai, le ministre de la Santé, Dzulkefly Ahmad, a indiqué qu’une feuille de route avait été définie afin d’élaborer des solutions globales à ce problème. Selon lui, cette pénurie persiste depuis longtemps, alors que le ministère de la Santé, qui gère 151 hôpitaux, fait face à de nombreux défis.

Le ministre malaisien de la Santé, Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad. Photo : Bernama
Le ministre malaisien de la Santé, Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad. Photo : Bernama

Kuala Lumpur (VNA) – Le ministère malaisien de la Santé a mis en place une task force interministérielle chargée d’examiner et de résoudre la pénurie de médecins et de professionnels de santé, tout en étudiant des solutions pour retenir les talents dans le système de santé national.

Le 2 mai, le ministre de la Santé, Dzulkefly Ahmad, a indiqué qu’une feuille de route avait été définie afin d’élaborer des solutions globales à ce problème. Selon lui, cette pénurie persiste depuis longtemps, alors que le ministère de la Santé, qui gère 151 hôpitaux, fait face à de nombreux défis.

La task force examine également des propositions visant à améliorer les conditions de rémunération du personnel de santé. -VNA

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