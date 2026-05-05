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La Malaisie accélère la restructuration de son économie face à la crise énergétique

La Malaisie intensifie ses efforts pour consolider sa position de puissance moyenne flexible, alors que l'économie mondiale est secouée par les tensions géopolitiques et la crise énergétique persistante.

La Malaisie accélère sa restructuration économique pour faire face à la crise énergétique (Photo : Straitstimes.com)
La Malaisie accélère sa restructuration économique pour faire face à la crise énergétique (Photo : Straitstimes.com)


Kuala Lumpur, 5 mai (VNA) – La Malaisie intensifie ses efforts pour consolider sa position de puissance moyenne flexible, alors que l'économie mondiale est secouée par les tensions géopolitiques et la crise énergétique persistante.

Lors d'un dialogue stratégique organisé par l'École de gouvernement Razak à Putrajaya le 4 mai, des experts ont présenté une feuille de route visant à aider le pays non seulement à surmonter la crise, mais aussi à restructurer son économie pour la rendre plus durable et plus efficace.

La montée des tensions au Moyen-Orient et les perturbations dans le détroit d'Ormuz ont fait grimper le prix du kérosène, passant d'environ 85 dollars américains le baril à près de 240 dollars. Tony Fernandes, PDG de Capital A, a déclaré que la situation est encore plus difficile que la pandémie de COVID-19, car les entreprises doivent poursuivre leurs activités malgré la forte hausse des coûts.

En réponse, le gouvernement du Premier ministre Anwar Ibrahim a mis en œuvre une « diplomatie des ressources », notamment en garantissant le passage sécurisé des cargaisons d'énergie via le détroit d'Ormuz. Cette stratégie témoigne du positionnement non aligné de la Malaisie et de son influence diplomatique croissante.

Des experts ont souligné le rôle crucial de la Malaisie en tant qu'« économie stratégique », compte tenu de la forte dépendance de l'ASEAN aux approvisionnements énergétiques du Golfe, certains pays dépendant de cette région pour près de 90 % de leurs importations.

Dans une perspective plus large, Fernandes a cité le Vietnam comme un modèle remarquable de reprise vigoureuse et d'expansion rapide, affirmant qu'il est devenu un moteur économique essentiel de l'ASEAN.

Au niveau national, les décideurs politiques profitent de la crise pour impulser des réformes, notamment la réduction des subventions coûteuses et la réorientation des ressources vers des secteurs à forte productivité et des solutions énergétiques durables. L'énergie nucléaire et les énergies renouvelables sont envisagées dans le cadre de la feuille de route nationale pour la transition énergétique, avec un objectif de 20 % de la part du nucléaire d'ici 2050.

La technologie joue également un rôle déterminant. Fernandes a déclaré qu'AirAsia utilise des outils d'IA tels que Gemini et Claude pour optimiser ses opérations, réduisant ainsi ses coûts de carburant de 4 % et atteignant un taux de ponctualité de 92 %.

Parallèlement, les autorités surveillent de près les conditions de travail et les prix alimentaires afin de protéger les ménages à faibles revenus, tout en assurant que la situation générale reste sous contrôle.

Les participants ont convenu que la crise, bien qu'elle devrait durer jusqu'à 18 mois, offre une occasion cruciale à la Malaisie et à l'ASEAN de repenser leurs modèles économiques grâce à l'innovation, au renforcement des partenariats public-privé et à une gouvernance fondée sur les données. - VNA

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#Malaisie #restructuration de son économie #crise énergétique
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