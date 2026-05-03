Philippines : évacuation de milliers de personnes après l’éruption du volcan Mayon

Hanoï (VNA) – Des milliers de Philippins ont été évacués des zones situées au sud de la capitale Manille après l’éruption du volcan Mayon.



Les autorités ont également recommandé à la population de ne pas pénétrer dans la zone dangereuse dans un rayon de 6 km autour du cratère.



Le ministère philippin de la Protection sociale et du Développement a indiqué que près de 1.500 familles sont actuellement hébergées dans des centres d’évacuation. D’épaisses retombées de cendres volcaniques recouvrent plusieurs localités de la province d’Albay depuis le 2 mai, perturbant la circulation.



Le volcan Mayon est l’un des plus actifs d’Asie du Sud-Est, réputé pour sa forme conique presque parfaite, qui attire chaque année de nombreux touristes. -VNA