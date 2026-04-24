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Singapour bloque six sites web usurpant l'identité de médias d'information

Les autorités singapouriennes ont bloqué l'accès à six sites web non authentiques après avoir constaté qu'ils étaient gérés par des acteurs étrangers et susceptibles d'être utilisés dans des campagnes de désinformation hostiles contre Singapour.

Singapour bloque six sites web usurpant l'identité de médias d'information


Singapour, 24 avril (VNA) - Les autorités singapouriennes ont bloqué l'accès à six sites web non authentiques après avoir constaté qu'ils étaient gérés par des acteurs étrangers et susceptibles d'être utilisés dans des campagnes de désinformation hostiles contre Singapour.

Un communiqué conjoint publié le 23 avril par le ministère de l'Intérieur et l'Autorité de développement des médias et des technologies de l'information (IMDA) indique que ces sites web se faisaient passer pour des sites singapouriens en imitant ou en utilisant des termes associés au pays dans leur nom de domaine.

Durant les élections générales de 2025, quatre d'entre eux ont diffusé des informations relatives aux élections pendant les dix jours de campagne précédant le scrutin du 3 mai, précise le communiqué.

Il est à noter que la plupart de ces sites web ne sont devenus actifs qu'après la publication du décret électoral le 15 avril 2025, ajoute le communiqué.

Le ministère de l'Intérieur (MHA) a déclaré que le niveau d'exposition à ces six sites web était jugé faible à Singapour, ajoutant qu'aucun d'entre eux n'avait été utilisé à ce jour dans le cadre d'une campagne de désinformation hostile contre le pays.

Cependant, ces sites sont associés à des réseaux de sites web inauthentiques connus pour avoir mené de telles campagnes, ainsi que des campagnes d'influence dans d'autres pays, et pourraient potentiellement être utilisés par des acteurs étrangers pour en mener contre Singapour.

Cinq de ces sites sont associés à un réseau de sites d'information inauthentiques signalés par le Groupe d'analyse des menaces de Google et Mandiant, filiale de Google spécialisée en cybersécurité, ont indiqué les autorités dans leur communiqué. Ils ont été repérés pour leur manque d'authenticité et la diffusion de fausses informations et de désinformation.

Le MHA a précisé que les six sites web usurpés avaient été détectés entre 2024 et 2025 dans le cadre de sa surveillance régulière. Ils ont été remaniés en juin 2025, restant inaccessibles pendant quelques jours avant d'être remis en ligne avec une apparence différente.

Ce n'est pas la première fois que Singapour prend des mesures pour bloquer de tels sites web en vertu de la loi sur la radiodiffusion. En 2024, le gouvernement a bloqué 10 sites web qui imitaient également des publications d'actualité.- VNA

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