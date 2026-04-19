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Myanmar : amnistie massive et libération de l’ancien président Win Myint

Selon Myanmar Radio and Television (MRTV), le président Min Aung Hlaing a accordé une amnistie à 4 335 prisonniers à cette occasion.

Win Myint et Aung San Suu Kyi lorsqu’ils étaient encore à la tête du Myanmar. Photo: Reuters
Win Myint et Aung San Suu Kyi lorsqu’ils étaient encore à la tête du Myanmar. Photo: Reuters

Naypyidaw (VNA) - L’ancien président birman Win Myint a été libéré le 17 avril dans le cadre d’une amnistie massive approuvée par le président Min Aung Hlaing, à l’occasion du festival traditionnel du Nouvel An, Thingyan.

Selon Myanmar Radio and Television (MRTV), le président Min Aung Hlaing a accordé une amnistie à 4 335 prisonniers à cette occasion.

Les autorités birmanes ont également réduit la peine de l’ancienne conseillère d’État Aung San Suu Kyi, qui purge actuellement une peine de 27 ans de prison pour de multiples chefs d’accusation. Selon son avocat, sa peine a été réduite d’un sixième, mais on ignore encore si elle sera assignée à résidence.

Win Myint et Aung San Suu Kyi avaient été arrêtés par les autorités militaires birmanes en 2021, à la suite du coup d’État.

Il s'agit de la troisième amnistie annoncée par le Myanmar ces six derniers mois. Ces amnisties sont généralement accordées à l'occasion d'événements tels que le Jour de l'Indépendance en janvier et Thingyan en avril.

Min Aung Hlaing, 69 ans, a récemment été élu président du Myanmar par le Parlement le 3 avril. -VNA

#Myanmar #amnistie
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