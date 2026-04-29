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Singapour développe des satellites et des robots humanoïdes pour la sécurité intérieure

Singapour développera son premier satellite pour les forces de sécurité intérieure, dont le lancement est prévu en 2029, afin d'améliorer sa capacité de réponse aux situations d'urgence.

Le ministre coordinateur de Singapour pour la sécurité nationale et les affaires intérieures, K. Shanmugam, prend la parole lors du sommet Milipol TechX le 28 avril (Photo : The Straits Times).
Le ministre coordinateur de Singapour pour la sécurité nationale et les affaires intérieures, K. Shanmugam, prend la parole lors du sommet Milipol TechX le 28 avril (Photo : The Straits Times).


Singapour, 29 avril (VNA) – Singapour développera son premier satellite pour les forces de sécurité intérieure, dont le lancement est prévu en 2029, afin d'améliorer sa capacité de réponse aux situations d'urgence.

Ce satellite, baptisé Xplorer, d'un poids d'environ 100 kg, évoluera sur une orbite quasi équatoriale et sera équipé de capteurs permettant de détecter les gaz toxiques tels que l'ammoniac. Il aidera ainsi la Force de défense civile de Singapour à intervenir plus rapidement en cas d'incidents dangereux, a déclaré le 28 avril K Shanmugam, ministre coordinateur de la Sécurité nationale et ministre de l'Intérieur.

L'Agence des sciences et technologies des forces de sécurité intérieure (HTX) collabore avec la nouvelle Agence spatiale nationale de Singapour (NSAS) afin d'étudier les applications des technologies spatiales pour renforcer la sécurité publique. Parallèlement, elle collabore avec des entreprises telles que Nvidia et la société française Mistral AI pour développer des systèmes d'intelligence artificielle (IA) destinés à ses forces armées.

Dans le cadre du Milipol TechX Summit (MTX) 2026, Shanmugam a annoncé que HTX inaugurera en septembre un centre de robotique humanoïde afin de former des robots aux tâches à haut risque, comme la manipulation de matières dangereuses et la lutte contre les incendies.

Selon ce responsable, le contexte géopolitique actuel bouleverse profondément l'écosystème technologique mondial. Les chaînes d'approvisionnement se restructurent et la technologie est de plus en plus instrumentalisée à des fins malveillantes, créant ainsi de nouveaux risques d'attaques, notamment en matière de cybersécurité. Il a souligné que les modèles d'IA avancés peuvent réduire le délai entre la détection d'une vulnérabilité et son exploitation de plusieurs mois à quelques heures seulement, ne laissant quasiment aucun temps de réaction aux forces de défense. Auparavant, l'Agence de cybersécurité de Singapour avait déjà mis en garde contre les risques liés aux modèles d'IA de nouvelle génération.

En réponse, HTX, en collaboration avec des partenaires tels que ST Engineering, Google, Nvidia et Nutanix, développe NGINE, la première infrastructure d'IA souveraine de Singapour, basée sur les GPU. HTX étend également le modèle de langage Phoenix, dont Phoenix Small est déjà déployé et Phoenix Medium, doté de capacités d'analyse d'images et de documents, devrait être lancé prochainement. Par ailleurs, Singapour renforce ses tests de sécurité grâce à des initiatives comme la DEF CON Singapore, une conférence de hacking organisée en parallèle de MTX, afin de détecter les vulnérabilités au plus tôt et de consolider les systèmes avant leur mise en service.- VNA

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#Singapour #satellites #robots humanoïdes
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