Le Premier ministre malaisien ordonne une baisse des loyers pour soutenir les petits commerçants

Kuala Lumpur (VNA) - Le Premier ministre malaisien, Datuk Seri Anwar Ibrahim, a ordonné une réduction des loyers des locaux appartenant à tous les organismes fédéraux dès ce mois-ci afin d'aider les petits commerçants à diminuer leurs coûts d'exploitation.



Il a précisé que cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour soutenir les commerçants et vendeurs ambulants touchés par la crise mondiale d'approvisionnement actuelle.



Il a indiqué que cette initiative avait été approuvée lors de la réunion du Conseil national d'action économique (MTEN) le 5 mai, suite aux doléances exprimées par les petits commerçants rencontrés récemment.



La plupart de ces commerces appartiennent à des entreprises ou à des organismes gouvernementaux tels que MARA (Majlis Amanah Rakyat) et UDA (Holdings Bhd). Dès ce mois-ci, les loyers de tous leurs locaux commerciaux seront réduits. Les modalités seront communiquées prochainement, a-t-il ajouté.



Par ailleurs, le Premier ministre malaisien a déclaré, s'inspirant de l'initiative de la mairie de Kuala Lumpur (DBKL), qui a déjà baissé les loyers de ses locaux, qu'il exhortait également toutes les collectivités locales du pays à adopter une approche similaire dès ce mois-ci.



Bien que les augmentations puissent paraître minimes, elles sont hebdomadaires et finissent par avoir un impact significatif sur leurs activités, a-t-il précisé. -VNA