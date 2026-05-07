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La Thaïlande accélère le développement de la logistique régionale

La Thaïlande intensifie ses efforts pour développer ses infrastructures logistiques et moderniser la gestion de son espace aérien, conformément à sa stratégie visant à devenir une plaque tournante régionale majeure pour le transport, le commerce et la connectivité aérienne.

Nguyễn Thị Vân Hà
La Thaïlande accélère le développement de la logistique régionale



Bangkok, 7 mai (VNA) – La Thaïlande intensifie ses efforts pour développer ses infrastructures logistiques et moderniser la gestion de son espace aérien, conformément à sa stratégie visant à devenir une plaque tournante régionale majeure pour le transport, le commerce et la connectivité aérienne.

S'exprimant lors du salon Asia Pacific Rail 2026 à Bangkok le 6 mai, le vice-Premier ministre et ministre des Transports thaïlandais, Phiphat Ratchakitprakarn, a déclaré que le pays allait accélérer les études de faisabilité du projet de « pont terrestre » reliant le golfe de Thaïlande à la mer d'Andaman par un réseau intégré de routes, d'oléoducs et de voies ferrées, afin de raccourcir les temps de transit et de réduire les coûts logistiques.

M. Ratchakitprakarn a affirmé que le développement de la connectivité ferroviaire transfrontalière est une stratégie essentielle pour promouvoir l'intégration régionale et le développement économique de la sous-région Mékong-Lancang et de l'ASEAN. La Thaïlande ambitionne de devenir une plaque tournante régionale du transport grâce à des liaisons ferroviaires avec la Malaisie et la Chine via le Laos.

Le gouvernement thaïlandais s'est également engagé à renforcer les partenariats public-privé dans le développement du réseau ferroviaire, tout en privilégiant les énergies propres et l'innovation verte afin de construire un système de transport durable et neutre en carbone pour la région.

Dans le secteur aérien, le ministère thaïlandais des Transports a dévoilé un cadre politique en sept points visant à moderniser la gestion de l'espace aérien et à réduire les coûts d'exploitation des compagnies aériennes.

Le vice-ministre thaïlandais des Transports, Phattrapong Phattraprasit, a déclaré, après sa visite à la Radio aéronautique de Thaïlande (Aerothai) le 6 mai, que l'agence jouerait un rôle central dans la stratégie de transformation de la gestion de l'espace aérien du pays.

Face à la volatilité des prix de l'énergie et à la montée des tensions géopolitiques, Aerothai a reçu pour instruction de réduire de 30 % les redevances de navigation aérienne pour les vols intérieurs. Les compagnies aériennes bénéficieront également de délais de paiement plus longs en mai et juin afin d'alléger leurs tensions de trésorerie.

M. Phattrapong a indiqué que ce nouveau cadre vise à réduire les coûts opérationnels, à améliorer la gestion du trafic aérien, à accélérer le décaissement des investissements publics et à garantir la sécurité aérienne.

Le président par intérim d'Aerothai, Surachai Nuprom, a déclaré que les méthodes actuelles de gestion du trafic aérien ont permis de réduire la consommation de carburant de 20 à 30 %, selon les conditions météorologiques.

Deux grands projets devraient être achevés en 2026 : la liaison aérienne NAN-SAGAG reliant la Thaïlande, le Laos et la Chine, et une initiative de vols directs pour les correspondances.

La Thaïlande gère actuellement environ 2 300 vols par jour, et le trafic aérien devrait continuer d'augmenter cette année. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
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