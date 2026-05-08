Politique

Accueil solennel du dirigeant vietnamien To Lam lors de sa visite d’État au Sri Lanka

La visite d’État du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, au Sri Lanka marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations d’amitié traditionnelles et de la coopération entre les deux pays.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et le président sri-lankais, Anura Kumara Dissanayake. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et le président sri-lankais, Anura Kumara Dissanayake. Photo: VNA

Colombo (VNA) - La cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, en visite d’État au Sri Lanka, a été organisée avec solennité dans la matinée du 8 mai au Palais présidentiel.

La cérémonie a été présidée par le président sri-lankais, Anura Kumara Dissanayake.

À l’issue de cette cérémonie, le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake et le dirigeant vietnamien To Lam se sont entretenus.

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Cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam. Photo: VNA

Depuis l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Sri Lanka le 21 juillet 1970, les liens d’amitié traditionnels entre les deux pays n’ont cessé de se consolider et de se développer dans de nombreux domaines.

Cette relation étroite, forgée du passé au présent, constitue une base solide permettant au Vietnam et au Sri Lanka de s’orienter vers l’élévation de leurs relations bilatérales à un niveau supérieur et d’aborder avec confiance une nouvelle phase de développement.

La visite d’État du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, au Sri Lanka devra devenir une étape politique importante, insufflant une nouvelle dynamique et ouvrant une nouvelle phase de développement des relations bilatérales, avec une confiance politique renforcée, ainsi qu’une coopération plus large, plus approfondie, plus concrète et plus efficace.

Cette visite réaffirme non seulement l’importance accordée par le Vietnam au développement de ses relations avec le Sri Lanka, mais traduit également la volonté commune des deux pays de hisser leur amitié traditionnelle, riche d’une longue histoire, vers une coopération pour le développement et la prospérité partagée des deux peuples. -VNA

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