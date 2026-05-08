Économie

Quang Ninh vise plus de 3 milliards de dollars d’investissements directs étrangers

Quang Ninh ambitionne de mobiliser plus de 3 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) cette année, avec pour objectif de devenir une ville relevant directement du pouvoir central plus tôt que prévu.

Le Parc industriel de Dông Mai, province de Quang Ninh. Photo: VNA
Le Parc industriel de Dông Mai, province de Quang Ninh. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) – Forte des résultats encourageants enregistrés au cours des quatre premiers mois de 2026 et d’une stratégie orientée vers l’attraction d’investissements de haute qualité, la province de Quang Ninh (Nord-Est) ambitionne de mobiliser plus de 3 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) cette année, avec pour objectif de devenir une ville relevant directement du pouvoir central plus tôt que prévu.

Selon les autorités provinciales, Quang Ninh a attiré, depuis le début de l’année, 222,25 millions de dollars d’IDE. Dix nouveaux projets ont obtenu des certificats d’investissement pour un montant total de plus de 125,33 millions de dollars, tandis que huit projets existants ont bénéficié d’augmentations de capital atteignant 96,72 millions de dollars.

La province compte actuellement 237 projets d’IDE en cours, provenant de 20 pays et territoires, pour un capital enregistré total proche de 16 milliards de dollars. Le capital effectivement décaissé atteint près de 10 milliards de dollars, soit environ 63 % des engagements enregistrés.

Ces résultats confirment la place de Quang Ninh parmi les localités vietnamiennes les plus attractives pour les investisseurs étrangers. En 2025, la province figurait déjà dans le top 10 national avec environ 1 milliard de dollars d’IDE.

Les autorités locales soulignent toutefois un changement majeur dans la qualité des flux d’investissement. Plutôt que de privilégier une croissance extensive, Quang Ninh s’oriente désormais vers des projets à forte valeur ajoutée, utilisant des technologies avancées et respectueuses de l’environnement.

Cette évolution se reflète dans les indicateurs d’investissement. L’investissement moyen par hectare est passé de un million de dollars sur la période 2016-2020 à 13,12 millions de dollars entre 2021 et 2025, tandis que la superficie moyenne utilisée par projet a chuté de 41,32 hectares à 4,41 hectares.

Le secteur de l’industrie manufacturière demeure le principal moteur des IDE avec 152 projets représentant 8,28 milliards de dollars, soit près de 52 % du capital étranger total de la province. La présence de groupes multinationaux tels que Jinko Solar, Foxconn ou Lite-On contribue à structurer des chaînes de production modernes et à accélérer l’industrialisation locale.

Entre 2021 et 2025, le secteur des IDE a contribué à hauteur de près de 17.000 milliards de dôngs au budget provincial, en hausse de 21,9 % par rapport à la période précédente. Les entreprises à capitaux étrangers représentent également plus de 80 % du volume total des exportations et importations de la province.

Selon le chef de l’Autorité de gestion des zones économiques de Quang Ninh, Truong Manh Hung, l’objectif n’est plus seulement d’attirer des capitaux, mais aussi des technologies, des compétences en gestion et des chaînes de valeur. La province prévoit ainsi de poursuivre l’amélioration des infrastructures de transport, d’électricité et d’approvisionnement en eau dans les principales zones industrielles et économiques, notamment Song Khoai, Bac Tien Phong et Nam Tien Phong.

Le président du Comité populaire provincial, Bui Van Khang, a appelé les administrations locales à accompagner activement les investisseurs et à résoudre rapidement les difficultés liées au foncier, à la main-d’œuvre et aux procédures administratives, afin de garantir un environnement d’investissement transparent, stable et attractif.

Quang Ninh accélère également le développement d’infrastructures modernes dans les zones économiques de Van Don et Quang Yen, afin de disposer de réserves foncières prêtes à accueillir de grands groupes industriels internationaux. La province entend parallèlement renforcer la formation de ressources humaines qualifiées grâce à une coopération accrue entre établissements de formation professionnelle et entreprises étrangères.

Le récent avis favorable du Bureau politique vietnamien concernant la création d’une ville de Quang Ninh relevant directement du pouvoir central constitue un levier supplémentaire pour la province. Les autorités estiment que l’amélioration qualitative des IDE jouera un rôle déterminant dans l’atteinte des critères administratifs et économiques requis.

Les experts estiment que ces flux d’investissements de haute qualité permettront à Quang Ninh de consolider sa croissance, avec un objectif de progression du GRDP de 13 % en 2026, tout en renforçant sa capacité budgétaire et son statut de pôle économique majeur du Nord du Vietnam.

Grâce à sa stratégie axée sur les hautes technologies, l’économie verte et les chaînes de valeur intégrées, Quang Ninh espère devenir dès 2026-2027 une métropole maritime moderne et l’une des localités les plus attractives du Vietnam.-VNA

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#Quang Ninh #IDE #investissements directs étrangers
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