Économie

Le dirigeant Tô Lâm reçoit des dirigeants du groupe sri-lankais Hayleys PLC

En visite d’État au Sri Lanka, le secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm a rencontré le président-directeur général du groupe Hayleys PLC afin de promouvoir la coopération économique bilatérale, notamment dans les domaines de l’aviation, du tourisme, du commerce, de la logistique et de l’agriculture.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, rencontre à Colombo, Mohan Pandithage, PDG du groupe Hayleys PLC. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, rencontre à Colombo, Mohan Pandithage, PDG du groupe Hayleys PLC. Photo : VNA


Colombo (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État au Sri Lanka, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a reçu dans la soirée du 8 mai à Colombo Mohan Pandithage, PDG du groupe Hayleys PLC.

Il a souligné que le Vietnam attachait une grande importance au développement des relations d’amitié et de coopération avec le Sri Lanka, précisant que la coopération économique et commerciale ainsi que les connexions entre entreprises constituaient l’un des piliers essentiels des relations bilatérales. Il a affirmé que la rencontre contribuait à renforcer le partenariat économique, notamment dans les secteurs de l’aviation, du tourisme et du commerce.

Le dirigeant vietnamien a indiqué que, dans un contexte où les deux économies présentent de fortes complémentarités et disposent encore d’importants potentiels de développement, le Vietnam souhaitait intensifier sa coopération avec les grandes entreprises sri-lankaises, en particulier les groupes disposant d’un vaste réseau de marchés et de capacités de connexion régionale comme Hayleys.

Il a proposé que Hayleys ne se limite pas à des activités commerciales ponctuelles, mais s’oriente vers l’établissement de canaux de coopération durables, jouant un rôle de passerelle entre les marchés et soutenant les entreprises vietnamiennes dans leur accès aux réseaux de distribution, de logistique et à la clientèle sri-lankaise.

Tô Lâm a également encouragé le groupe Hayleys à poursuivre ses études d’investissement dans les domaines correspondant à ses atouts et aux besoins de développement du Vietnam, tels que la connectivité aérienne, le tourisme et la logistique, ainsi que le développement des chaînes de valeur dans les secteurs de l’agriculture, des matières premières industrielles et de la transformation en profondeur.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam (droite) et le PDG du groupe Hayleys PLC, Mohan Pandithage. Photo : VNA



Il s’est déclaré favorable aux propositions de coopération du groupe dans les domaines de l’agriculture et de la transformation, notamment concernant le développement de la chaîne de valeur de la noix de coco et des produits dérivés.

Pour sa part, Mohan Pandithage a affirmé l’intérêt de Hayleys pour le marché vietnamien et proposé de renforcer le rôle du groupe dans la promotion des connexions aériennes, touristiques et commerciales bilatérales, tout en étudiant des opportunités de coopération et d’investissement dans des secteurs complémentaires tels que l’agriculture, la transformation et la distribution. - VNA

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