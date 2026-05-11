Économie

Le Vietnam anticipe les risques de pénurie d’électricité pour la saison sèche de 2026

De l’optimisation de l’exploitation du réseau électrique au renforcement des sources d’approvisionnement, en passant par les économies d’énergie et le développement des systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS), de nombreuses mesures sont mises en œuvre afin de garantir un approvisionnement stable lors des pics de consommation.

La centrale solaire Trung Nam Tra Vinh, dans la province de Tra Vinh, fournit environ 250 millions de kWh d'électricité par an. Photo: VNA
La centrale solaire Trung Nam Tra Vinh, dans la province de Tra Vinh, fournit environ 250 millions de kWh d'électricité par an. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le secteur énergétique vietnamien et les autorités compétentes élaborent plusieurs scénarios afin de faire face à d’éventuelles pénuries d’électricité durant la saison sèche de 2026, dans un contexte marqué par une demande croissante et des incertitudes persistantes sur le marché mondial de l’énergie.

De l’optimisation de l’exploitation du réseau électrique au renforcement des sources d’approvisionnement, en passant par les économies d’énergie et le développement des systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS), de nombreuses mesures sont mises en œuvre afin de garantir un approvisionnement stable lors des pics de consommation.

Selon Nguyen Manh Quang, directeur adjoint du Département des affaires et des achats d’électricité du groupe Électricité du Vietnam (EVN), le réseau électrique national fait face depuis le début de 2026 à une « double pression » : la forte hausse de la demande d’électricité et les incertitudes géopolitiques affectant l’approvisionnement en combustibles importés. À cela s’ajoute le phénomène El Niño, qui devrait réduire les apports en eau des réservoirs hydroélectriques.

En réponse, EVN a appliqué plusieurs mesures conformément à la résolution n°70-NQ/TW du Bureau politique et à la directive n°10/CT-TTg du Premier ministre. Le groupe a notamment créé un comité de pilotage chargé de la gestion de l’approvisionnement électrique à l’horizon 2026 et travaille avec le Gestionnaire du réseau national (NSMO) afin d’élaborer des scénarios d’exploitation flexibles.

L’une des priorités d’EVN est le développement de l’autoproduction et de l’autoconsommation d’électricité solaire photovoltaïque en toiture. Les entreprises de distribution d’électricité ont mis en place des procédures d’enregistrement en ligne simplifiées, tandis qu’EVN propose la mise en œuvre d’un mécanisme de guichet unique ainsi que des politiques de crédit vert et de prêts préférentiels.

Parallèlement, EVN renforce les programmes d’économie d’énergie et de gestion de la demande. Le groupe vise une réduction de 3 % de la consommation totale d’électricité en 2026 et ambitionne de diminuer d’environ 10 % la consommation durant les heures de pointe de la saison sèche, entre avril et juillet. Les entreprises et les zones industrielles sont également encouragées à adapter leurs horaires de production afin de réduire la pression sur le réseau.

EVN prévoit par ailleurs de proposer des ajustements tarifaires pour les heures de pointe, notamment en élargissant cette plage horaire de 18h30 à 22h30 afin de mieux correspondre aux habitudes actuelles de consommation.

Avec la montée en puissance des énergies renouvelables dans le mix énergétique national, les systèmes de stockage d’énergie par batteries sont considérés comme une solution essentielle pour renforcer la stabilité du réseau. EVN a ainsi confié à la Compagnie générale d’électricité du Nord (EVNNPC) le développement d’une capacité de stockage de 530 MW, à EVNHANOI de 275 MW et à la Compagnie générale nationale de transport d’électricité (EVNNPT) d’environ 300 MW.

Nguyen The Huu, directeur adjoint de l’Autorité de l’électricité relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a indiqué que le ministère avait approuvé fin 2025 le plan national d’exploitation du réseau électrique pour 2026. Dans le scénario de base, la croissance de la demande d’électricité est estimée à 8,5 %, mais pourrait atteindre 14,1 % en cas de sécheresse extrême.

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Centrale thermique Vung Ang 2. Photo : VNA

Afin d’anticiper cette situation, le ministère met en œuvre plusieurs mesures visant à utiliser plus efficacement les différentes sources d’énergie, notamment l’hydroélectricité. Les principaux réservoirs hydroélectriques, surtout dans le nord du Vietnam, maintiennent actuellement des niveaux d’eau élevés en prévision du pic de consommation de la saison sèche.

Parallèlement, les autorités renforcent l’approvisionnement en combustible des centrales thermiques au gaz et accélèrent la mise en service des grands projets énergétiques. La centrale thermique de Vung Ang II est entrée en exploitation commerciale, ajoutant environ 1.300 MW au réseau national. Plusieurs postes électriques de 500 kV, notamment à Pho Noi, Lai Chau et Hoa Binh, ont également été modernisés afin d’améliorer l’acheminement de l’électricité vers les provinces du Nord.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a demandé aux producteurs d’électricité de garantir une maintenance rigoureuse des installations afin d’optimiser la disponibilité des unités de production. Il encourage également le développement des systèmes BESS sur les réseaux de distribution ainsi que l’autoproduction d’électricité solaire en toiture.

Selon le ministère, les tensions au Moyen-Orient ont affecté l’offre et les prix mondiaux du gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi que les marchés du charbon en raison de la hausse des coûts de transport. Toutefois, l’impact sur le Vietnam reste limité, le GNL importé ne représentant encore qu’une part relativement faible du mix énergétique national.

Concernant l’approvisionnement en charbon, les autorités ont demandé aux entreprises concernées de diversifier leurs fournisseurs, d’augmenter leurs réserves et de renforcer les capacités nationales d’exploitation minière afin de sécuriser la production électrique.

À la fin du premier trimestre 2026, les énergies renouvelables, notamment l’éolien, le solaire et la biomasse, représentaient environ 26 % de la capacité totale installée de production d’électricité du Vietnam. Cependant, ces sources demeurent fortement dépendantes des conditions météorologiques. Les centrales hydroélectriques à accumulation par pompage et les systèmes de stockage d’énergie sont ainsi considérés comme des solutions indispensables pour améliorer la régulation du réseau et optimiser l’utilisation des énergies renouvelables.

EVN estime que la pression sur l’approvisionnement en électricité devrait encore s’accentuer au deuxième trimestre 2026 sous l’effet des fortes chaleurs, de la reprise industrielle, du développement de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique, ainsi que de la popularité croissante des véhicules électriques.

Face à cette situation, EVN a demandé aux centrales électriques de garantir un approvisionnement suffisant en combustible, de maintenir la disponibilité des groupes de production conformément aux exigences du NSMO et d’exploiter les réservoirs hydroélectriques de manière flexible afin d’assurer simultanément l’approvisionnement en eau pour l’agriculture et la production d’électricité.

EVN accélère également la mise en œuvre de grands projets énergétiques. La centrale thermique de Quang Trach I devrait raccorder sa première unité au réseau national en avril 2026 avant d’entrer en exploitation commerciale en mai 2026. D’autres projets, comme les centrales au GNL de Quang Trach II et III, l’extension de la centrale hydroélectrique de Tri An et la centrale hydroélectrique à accumulation par pompage de Bac Ai, progressent également rapidement.

Dans le domaine du transport d’électricité, plusieurs projets urgents devraient être achevés au deuxième trimestre 2026, notamment la ligne 500/220 kV Nho Quan – Phu Ly – Thuong Tin, la ligne 220 kV reliant la centrale électrique de Nhon Trach 3 à Long Thanh, le poste électrique 220 kV de Dai Mo ainsi que les lignes 110 kV alimentant Phu Quoc en prévision des activités liées à l’APEC.

Grâce à des mesures coordonnées couvrant la production, le transport, le stockage, les économies d’énergie et la gestion de la demande, le secteur énergétique vietnamien entend garantir la sécurité énergétique nationale et répondre aux besoins du développement socio-économique malgré la volatilité persistante du marché mondial de l’énergie. -VNA

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