Économie

Le Vietnam mise sur les fusions-acquisitions pour accélérer la restructuration des entreprises

La nouvelle Association vietnamienne des fusions et acquisitions devrait faciliter la mise en relation des entreprises et des investisseurs, alors que la demande en matière de restructuration d'entreprises et de capitaux stratégiques augmente au Vietnam.

Comité exécutif de l'Association vietnamienne des fusions-acquisitions. Photos fournies par l'association
Comité exécutif de l'Association vietnamienne des fusions-acquisitions. Photos fournies par l'association


Hanoï, 10 mai (VNA) – L'Association vietnamienne des fusions-acquisitions (VMAA) a été créée. Première organisation spécialisée du pays dans ce secteur, elle intervient alors que les entreprises sont confrontées à une pression croissante pour se restructurer et attirer des capitaux stratégiques.

L'association a été officiellement lancée lors d'un congrès fondateur à Hanoï le 8 mai, après plus de 1 000 jours de préparation juridique et de consultations sectorielles.

Elle ambitionne de devenir une plateforme stratégique reliant entreprises, investisseurs, institutions financières et cabinets de conseil, tout en contribuant à la normalisation et à la professionnalisation du marché vietnamien des fusions-acquisitions, en pleine expansion.

Ce lancement intervient alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de restructuration économique et de concurrence accrue pour les flux d'investissements mondiaux. Le gouvernement met en œuvre d'importantes réformes politiques, conformément à la résolution n° 68 du Parti, afin de renforcer le secteur privé, d'améliorer l'environnement des investissements et de soutenir la restructuration des entreprises.

Les acteurs du marché perçoivent de plus en plus les fusions-acquisitions non plus comme des transactions isolées, mais comme un outil stratégique d'expansion, de réforme de la gouvernance et de transformation à long terme des entreprises.

Lors de l'événement, Hoang Quang Phong, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), a déclaré que la création de l'association coïncidait avec la publication d'importantes résolutions du Parti visant à soutenir une nouvelle ère de croissance économique et de développement des entreprises.

« Les fusions-acquisitions ne se résument pas à l'achat et à la vente d'entreprises. Elles sont étroitement liées à la restructuration des modèles de coopération, à l'amélioration de la gouvernance d'entreprise et à la modernisation des pratiques de gestion des entreprises vietnamiennes », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que l'association devrait permettre de soutenir plus efficacement ses entreprises membres, de renforcer la confiance entre les entreprises et de contribuer à un développement plus sain du marché.

Selon les chiffres cités par l'association, le Vietnam a enregistré environ 367 opérations de fusions-acquisitions en 2025, pour une valeur totale de 8,7 milliards de dollars américains, soit une hausse de 26 % par rapport à l'année précédente, signe d'une forte reprise du marché.

Dans le même temps, près de 297 500 entreprises ont été créées ou ont repris leurs activités, tandis que 227 200 ont quitté le marché, soulignant la demande croissante en matière de restructuration, de levée de fonds et de partenariats stratégiques.

Cette tendance a également été soutenue par une amélioration de l'activité économique au cours des quatre premiers mois de l'année, avec près de 77 800 entreprises nouvellement créées, soit une hausse de 50,7 % sur un an, et près de 9 500 entreprises ayant repris leurs activités pour le seul mois d'avril.

Pham Dinh Doan, président de Phu Thai Holdings, a déclaré que les entreprises vietnamiennes étaient confrontées à une pression croissante liée à la durabilité, à l'accès au capital, à la technologie et aux normes de gouvernance, dans un contexte d'évolution rapide de l'économie.

Il a ajouté que de nombreuses entreprises nationales entreraient dans des phases de restructuration, de transition générationnelle et de transformation de leur modèle économique au cours de la prochaine décennie, rendant ainsi une coopération interentreprises plus étroite de plus en plus cruciale.

Nguyen Duc Kien, vice-président exécutif de l'association, a affirmé que le principal obstacle au développement du marché vietnamien des fusions-acquisitions n'était pas un manque de demande, mais l'absence d'un écosystème pleinement intégré.

Il a évoqué des lacunes en matière de données de marché fiables, de normes professionnelles, de services de conseil spécialisés et de coordination entre les entreprises, les investisseurs et les autorités de réglementation.

M. Kien a déclaré que la priorité à long terme de la VMAA serait de bâtir un écosystème de fusions-acquisitions plus durable en renforçant les liens entre les entreprises, les fonds d'investissement et les cabinets de conseil, afin d'aider les entreprises vietnamiennes à améliorer leur gouvernance, à développer leurs activités et à s'intégrer plus profondément dans les nouvelles chaînes de valeur.

Dans le cadre de son programme d'action 2026-2031, les priorités incluent l'organisation d'événements de réseautage pour les investisseurs, des programmes de formation, des bases de données de marché et des rapports annuels sur les fusions-acquisitions. L'association vise à compter environ 1 000 membres d'ici la fin de son premier mandat.

Le congrès a également été l'occasion de signer des protocoles d'accord entre l'association et plusieurs organisations, dont l'Association des jeunes entrepreneurs de Hanoï, l'Association des PME de Hanoï, WeLead et Borderless (basée au Japon).

Ces partenariats devraient favoriser la connectivité des entreprises, la formation de la main-d'œuvre, la promotion des investissements et le développement d'un écosystème de fusions-acquisitions plus professionnel au Vietnam. - VNA

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