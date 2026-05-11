Économie

Commerce extérieur : les recettes budgétaires en hausse de 16,5% au cours des quatre premiers mois

La croissance des recettes budgétaires au cours des quatre premiers mois s'inscrit dans un contexte de forte progression du commerce extérieur. Les exportations nationales ont atteint plus de 169 milliards de dollars (+20,1 %), tandis que les importations se sont élevées à 176,66 milliards de dollars (+29,5 %). Au total, la valeur des échanges de marchandises du pays a atteint 345,68 milliards de dollars, soit une hausse de 24,7 % sur un an.

Des camions font la queue pour passer la douane au pont Bac Luan II, au poste frontière international de Mong Cai. Photo : VNA
Des camions font la queue pour passer la douane au pont Bac Luan II, au poste frontière international de Mong Cai. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Lors des quatre premiers mois de l'année 2026, les recettes budgétaires de l'Etat ont atteint 166.301 milliards de dongs (près de 64 milliards de dollars), soit une hausse de 16,5 % par rapport à la même période en 2025, ont annoncé le 11 mai les Douanes du Vietnam.

Cette croissance budgétaire s'inscrit dans un contexte de forte progression du commerce extérieur. Les exportations nationales ont atteint plus de 169 milliards de dollars (+20,1 %), tandis que les importations se sont élevées à 176,66 milliards de dollars (+29,5 %). Au total, la valeur des échanges de marchandises du pays a atteint 345,68 milliards de dollars, soit une hausse de 24,7 % sur un an.

Cependant, cette dynamique s'accompagne d'une recrudescence de la contrebande et des fraudes commerciales. Les autorités ont noté une complexification des trafics illégaux de métaux précieux, de carburants et de stupéfiants aux frontières.

La voie maritime reste la plus touchée avec 1.237 infractions enregistrées, soit plus de 57% du total des affaires traitées. Aux frontières terrestres, le transport illicite de produits comme le sucre, la drogue et les aliments congelés non certifiés a tendance à augmenter.

Sur les lignes aériennes, les forces douanières ont détecté et traité 107 infractions, soit une augmentation de 24,4 % par rapport à la même période de l'année précédente. La valeur des marchandises en infraction est estimée à environ 16,7 milliards de dongs.

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Une patrouille mobile des gardes-frontières du poste frontière de Chi Ma (province de Lang Son) inspecte les véhicules de transport de marchandises. Photo : VNA

Face à cette situation, les Douanes du Vietnam ont renforcé leurs mesures de contrôle, notamment sur les produits pétroliers, l'or et les drogues. Entre le 15 décembre 2025 et le 14 avril 2026, le secteur des douanes a traité un total de 7.029 cas de violation, pour une valeur estimée à près de 6.487 milliards de dongs.

En matière de lutte contre la drogue, les opérations coordonnées ont permis la saisie de plus de 306 kg de stupéfiants divers au cours de la même période.-VNA

#recettes budgétaires #contrebande #fraudes commerciales
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