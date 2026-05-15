Les entreprises européennes partagent leurs solutions pour les tours urbaines au Vietnam

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 14 mai à Hô Chi Minh-Ville, le Sous-comité de la construction (CSC) de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham Vietnam), en coordination avec le Council on Vertical Urbanism (CVU), a organisé le Forum des immeubles de grande hauteur 2026, consacré au développement durable des tours urbaines dans les grandes villes vietnamiennes.

Selon Jean Jacques Bouflet, vice-président de la Chambre de commerce européenne chargé du plaidoyer, après le succès de la première édition en 2024, le forum de cette année a mis l’accent sur plusieurs thèmes majeurs : le développement orienté vers les transports publics (TOD), la conception durable des immeubles de grande hauteur, le logement abordable ainsi que les stratégies de développement urbain intégré. L’événement a réuni architectes, urbanistes, promoteurs immobiliers et experts vietnamiens et étrangers du développement durable.

Les organisateurs souhaitent faire de ce forum une plateforme de dialogue politique, d’échange d’expertise et de coopération professionnelle afin de contribuer à l’avenir urbain du Vietnam. En parallèle des conférences techniques et tables rondes, plusieurs entreprises vietnamiennes et étrangères ont présenté des projets emblématiques illustrant l’innovation architecturale, les avancées techniques et l’intégration des critères de durabilité.

Ces dernières années, l’urbanisation rapide du Vietnam s’est accompagnée d’un essor marqué des immeubles de grande hauteur, tant en nombre qu’en taille et en fonctionnalités. Ces constructions permettent d’optimiser l’utilisation du foncier, de créer l’espace urbain moderne et de soutenir la croissance économique tout en améliorant les conditions de vie des habitants. Toutefois, l’expérience des grandes villes vietnamiennes met également en évidence plusieurs défis nécessitant une approche globale.

Le ministère vietnamien de la Construction estime notamment que les normes et réglementations techniques doivent être régulièrement actualisées afin de répondre à la complexité croissante des projets de grande envergure. Cette adaptation est jugée essentielle pour garantir la sécurité et l’efficacité des investissements dans le secteur du bâtiment.

Le ministère encourage également le développement de bâtiments verts, économes en énergie et respectueux de l’environnement, conformément aux engagements du Vietnam en matière de développement durable. Le renforcement des critères techniques liés à la gestion des déchets figure aussi parmi les priorités afin d’assurer une application cohérente dans la pratique.

Selon de nombreux experts, le Vietnam démontre sa volonté de promouvoir un développement durable et de créer davantage d’opportunités pour les entreprises et les investisseurs grâce à la mise en œuvre récente de nombreuses politiques. Parmi celles-ci figurent l’application de la Loi sur la construction (amendée) ainsi que plusieurs réformes institutionnelles en cours, traduisant l’engagement ferme du pays à bâtir un environnement urbain plus moderne, efficace et durable.

La durabilité devient ainsi une priorité majeure dans la planification urbaine et le développement des immeubles de grande hauteur, un enjeu considéré comme essentiel pour l’avenir de Hô Chi Minh-Ville et la transition urbaine du Vietnam.

Pour Florence Chan, directrice générale de Kohn Pedersen Fox, les métropoles comme Hô Chi Minh-Ville doivent améliorer l’efficacité de l’exploitation de leurs ressources foncières et promouvoir des stratégies orientées vers le développement durable des immeubles de grande hauteur.

De son côté, Marc Salemink, directeur adjoint de la société UNStudio, a souligné que les mégapoles font face à d’importants défis de mobilité urbaine. Selon lui, le développement des immeubles de grande hauteur doit s’accompagner de réseaux de transports publics adaptés aux habitudes de déplacement des habitants, afin de favoriser des flux de circulation fluides et de réduire l’usage des véhicules individuels.

Les experts ont également estimé que les politiques d’attraction des investissements devraient non seulement soutenir le développement immobilier, mais aussi aider les villes à résoudre les difficultés auxquelles sont confrontés entreprises et investisseurs. À cet égard, la stratégie TOD de Hô Chi Minh-Ville devrait s’appuyer sur des bases de données fiables et des méthodes d’exploitation efficaces afin d’orienter les capitaux vers des projets à fort potentiel et durables. -VNA