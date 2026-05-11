Économie

Diaspora au Canada : trois leviers pour soutenir le secteur privé vietnamien

La résolution 68-NQ/TW a instauré un signal politique fort en promulguant davantage de politiques d’assistance et en repositionnant le secteur privé comme une force vitale à protéger, à accompagner et à encourager sur le long terme.

Photo d'illustration: VNA
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​Hanoï (VNA) - Un an après le lancement de la résolution 68-NQ/TW sur le développement de l’économie privée, la communauté des affaires et les Vietnamiens résidant au Canada observent une mutation profonde dans la posture de l’État, qui passe désormais d’un rôle de gestionnaire à celui de partenaire accompagnant, protégeant et favorisant le secteur privé.

Selon Mme Nguyen Quynh Lan, vice-présidente du Conseil commercial Canada-Vietnam et ancienne responsable de l’Exportation et développement Canada (EDC), ce changement de paradigme est essentiel pour transformer la confiance actuelle en flux concrets de capitaux, de technologies et de coopération substantielle.

​Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au Canada, elle a souligné que le Vietnam doit impérativement réduire l'écart entre les politiques et leur exécution, tout en créant des structures de soutien spécialisées pour les expatriés.

La résolution 68-NQ/TW a instauré un signal politique fort en promulguant davantage de politiques d’assistance et en repositionnant le secteur privé comme une force vitale à protéger, à accompagner et à encourager sur le long terme. S'appuyant sur son expérience au sein d’EDC, Mme Nguyen Quynh Lan a précisé que la confiance des investisseurs canadiens ne reposait pas tant sur les incitations fiscales que sur la cohérence et la prévisibilité de l’environnement juridique.

​Pour ces investisseurs, la priorité absolue demeure les incitations spéciales, la protection des droits de propriété, l’exécution rigoureuse des contrats et l’existence de mécanismes de règlement des litiges transparents et équitables.

​Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle ère de croissance, Mme Nguyen Quynh Lan a estimé que l’économie privée devait jouer un rôle central dans l’amélioration de la compétitivité nationale, l’innovation et la connexion des ressources de la diaspora, en s’appuyant sur son réseau international et ses compétences technologiques.

​Elle a encouragé les entreprises locales à opter pour une stratégie de saut technologique en investissant directement dans l’intelligence artificielle appliquée, la fintech, l’agriculture intelligente et l'économie numérique, des secteurs où les experts vietnamiens au Canada peuvent servir de passerelles stratégiques.

​Toutefois, Mme Nguyen Quynh Lan a préconisé de considérer les expatriés comme des partenaires stratégiques de technique, de commerce et de connaissances plutôt que comme de simples sources de transferts de fonds.

​À cet effet, elle a formulé trois propositions concrètes : premièrement, la création de « Trade Desks » dédiés à la diaspora, inspirés du modèle canadien des « Trade Commissioners », afin de mettre en relation les expatriés avec les entreprises, agences de gestion et écosystèmes d’investissement nationaux.

​Deuxièmement, elle a suggéré de faire de la technologie un levier prioritaire en perfectionnant le cadre juridique sur le transfert de technologies, la propriété intellectuelle, la protection des données et le travail à distance, afin de lever les freins à la collaboration intellectuelle.

​Enfin, elle a proposé l’adoption du modèle de « Soft Landing » (atterrissage en douceur), offrant aux entreprises de la diaspora des services de consultation, des espaces de travail et du mentorat pour tester le marché vietnamien avant tout investissement majeur.

​En conclusion, si la résolution 68-NQ/TW a ouvert la voie à une intégration plus poussée des ressources de la diaspora, le succès final dépendra de la mise en place de mécanismes de soutien professionnels et d’une transparence juridique accrue.-VNA

#résolution 68-NQ/TW #secteur privé vietnamien #diaspora au Canada
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