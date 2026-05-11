Économie

Des pistes pour combler le déficit de sécurité numérique des PME vietnamiennes

Pour construire un «bouclier numérique » robuste, la sécurité de l’information doit être considérée comme une composante de la stratégie de développement, et non comme un coût supplémentaire. Investir dans la sécurité revient à investir dans la stabilité et la réputation à long terme.

La sécurité numérique est indispensable aux entreprises pour prévenir les cyberattaques (hameçonnage, DDoS, malwares) qui menacent leur activité, leur réputation et leur stabilité financière. Photo d'illustration: congly.vn
La sécurité numérique est indispensable aux entreprises pour prévenir les cyberattaques (hameçonnage, DDoS, malwares) qui menacent leur activité, leur réputation et leur stabilité financière. Photo d'illustration: congly.vn

Hanoi (VNA) - Un déficit de sécurité numérique fragilise la cybersécurité des micro, petites et moyennes entreprises vietnamiennes et limite leur capacité à devenir véritablement résilientes face aux cyberattaques alors que le Vietnam a fait de l’économie numérique un moteur essentiel de sa croissance économique.

Le Vietnam compte environ 800.000 entreprises en activité, en majorité des micro entreprises et des entreprises familiales. Les petites et moyennes entreprises (PME) en représentent 97 à 98%, contribuent à hauteur d’environ 20% au PIB et créent 80 % des emplois du secteur privé. Ces acteurs jouent un rôle essentiel dans le maintien de l’activité économique, la création d’emplois et la garantie de la sécurité sociale.

Cependant, en entrant dans le cyberespace, de nombreuses PME sont confrontées au risque de tomber dans un «vide en matière de cybersécurité » où les capacités de défense sont faibles, tandis que les menaces augmentent à la fois en ampleur et en sophistication.

Ces risques sont exacerbés par les contraintes inhérentes au contexte interne du secteur des PME. La hausse des coûts des intrants, les fluctuations imprévisibles du marché et les exigences en matière d’innovation technologique et d’amélioration des compétences de gestion exercent une pression considérable sur les entreprises.

Les données, les plateformes numériques et l’intelligence artificielle deviennent des atouts stratégiques pour les entreprises, conditionnant leur productivité, la qualité de leurs produits et services et leur compétitivité, a déclaré le colonel Nguyên Hông Quân, directeur adjoint du le Département de la cybersécurité et de la prévention et de la lutte contre la criminalité de haute technologie, relevant du ministère de la Sécurité publique.

Cependant, cela engendre également des risques de cybersécurité de plus en plus complexes, obligeant les entreprises à adopter une approche proactive de la défense, au détriment d’une stratégie passive, a-t-il indiqué.

De nombreuses PME risquent de devenir des maillons faibles de l’écosystème numérique. Des incidents tels que la perte de données, les interruptions de système ou l’escroquerie en ligne entraînent non seulement des pertes financières, mais érodent également la confiance des clients et des partenaires.

La cybersécurité est indissociable de la transformation numérique ; elle en est le fondement, garantissant une transformation numérique efficace et durable. Pour les PME, un seul incident de cybersécurité peut anéantir des années d’efforts, a souligné Vu Duy Hiên, secrétaire général adjoint et chef de bureau de l’Association nationale de cybersécurité.

Il convient de noter que le facteur humain demeure un point faible de nombreux systèmes de sécurité. La faible sensibilisation à la sécurité de l’information, les habitudes d’utilisation des technologies à risque et l’absence de procédures de contrôle rigoureuses font des risques inhérents une menace permanente, a-t-il observé.

Création d’un « bouclier numérique »

Avec une valeur projetée à milliards de dollars en 2025 et un rythme de croissance figurant parmi les plus rapides d’Asie du Sud-Est, l’économie numérique s’affirme comme un pilier majeur de la nouvelle dynamique de développement du Vietnam.

Des secteurs tels que le commerce électronique, le tourisme et les transports connaissent une croissance soutenue, engendrant une demande croissante de transformation numérique au sein des entreprises. Le taux élevé de pénétration d’Internet et l’utilisation généralisée des plateformes numériques créent des conditions favorables permettant aux entreprises d’atteindre leurs clients et d’étendre leurs marchés.

Le renforcement de la compétitivité des entreprises à l’ère numérique prend une dimension stratégique avec le Plan de transformation numérique des PME pour la période 2026-2030, promulgué par le gouvernement pour soutenir au moins 500.000 entreprises, dont 300.000 utilisant les technologies numériques, les plateformes numériques et l’intelligence artificielle.

L’écosystème de la cybersécurité au Vietnam peut être envisagé à trois niveaux : les ménages et les micro et petites entreprises ; les établissements d’enseignement et de recherche et les prestataires de services ; et le niveau gouvernemental, y compris les ministères et les agences, a fait savoir Nguyên Hoa Cuong, directeur adjoint de l'Institut de recherche sur les politiques et les stratégies, relevant de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti.

Selon le responsable, cette approche multiniveaux démontre la nécessité de politiques adaptées à chaque groupe cible, garantissant ainsi l’efficacité et la faisabilité de leur mise en œuvre.

Pour les organismes de gestion étatique, il est nécessaire de renforcer la communication politique de manière claire et accessible, de renforcer le dialogue politique et de promouvoir la coopération public-privé pour mettre en pratique les solutions de sécurité numérique, a-t-il précisé.

Pour l’écosystème de la cybersécurité, il est nécessaire de mettre en place des portails d’information centralisés, de publier des listes de fournisseurs réputés afin que les entreprises sachent où trouver des solutions et comment les choisir ; parallèlement, de gérer des programmes de soutien axés sur le marché et d’établir des mécanismes d’alerte précoce afin que les entreprises puissent identifier et gérer rapidement les risques, a-t-il poursuivi.

Côté entreprises, il est crucial de passer d’une approche passive à une approche proactive pour identifier les défis et rechercher les solutions appropriées. Des mesures techniques fondamentales, telles que la sauvegarde des données, la migration vers des plateformes de cloud computing et l’utilisation d’outils de sécurité professionnels, doivent être mises en œuvre efficacement. Les entreprises doivent régulièrement actualiser leurs connaissances et améliorer leurs capacités de réponse afin d’éviter d’être prises au dépourvu en cas d’incident, a-t-il ajouté.

Pour construire un «bouclier numérique » robuste, la sécurité de l’information doit être considérée comme une composante de la stratégie de développement, et non comme un coût supplémentaire. Investir dans la sécurité revient à investir dans la stabilité et la réputation à long terme.

Dernier point mais non le moindre, il convient de privilégier la formation et la sensibilisation des employés, afin de développer une culture interne de la sécurité de l’information. Échanger de manière proactive avec des experts et des organismes de soutien permet également aux entreprises de rester informées, d’identifier les risques au plus tôt et d’accéder aux solutions appropriées. – VNA

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