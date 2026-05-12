Le Sommet VIPC 2026 souligne les ambitions sur les technologies stratégiques

Hanoi (VNA) – Le Sommet vietnamien de l’innovation et du capital privé 2026 (Sommet VIPC 2026) constituera une plateforme majeure de mise en relation des décideurs politiques, des investisseurs internationaux, des entreprises technologiques et des start-up afin d’accroître les flux d’investissement et de soutenir l’écosystème d’innovation vietnamien en pleine expansion.



Cet événement a été annoncé lors d’une conférence de presse coorganisé mardi 12 mai à Hanoi par le Centre national de l’innovation (NIC), l’Agence vietnamienne du capital privé (VPCA) et DO Ventures.



Auparavant connu sous le nom de Sommet vietnamien du capital-risque, ce forum se tient depuis 2019 sous l’égide de l’ancien ministère du Plan et de l’Investissement, désormais rattaché au ministère des Finances. Son objectif est de promouvoir le dialogue politique et la mise en relation des investissements entre les fonds nationaux et internationaux et l’écosystème des startups vietnamiennes.



Lors de la conférence de presse, la directrice adjointe du NIC, Kim Ngoc Thanh Nga, a déclaré que le Vietnam accorde la priorité au développement de secteurs technologiques stratégiques à forte valeur ajoutée et aux retombées économiques importantes, notamment l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, le big data, les biotechnologies et d’autres technologies de pointe, conformément à la décision n° 21/2026/QD-TTg du Premier ministre relative aux industries technologiques stratégiques.



En tant que plateforme essentielle reliant les acteurs de l’écosystème d’innovation, le NIC collabore étroitement avec les ministères, les collectivités locales, les entreprises, les fonds d’investissement, les instituts de recherche, les universités et les partenaires internationaux afin de développer des écosystèmes technologiques stratégiques capables d’attirer au Vietnam les connaissances, les technologies et les ressources financières mondiales, a précisé la responsable.



À travers le Sommet VIPC 2026, le Vietnam entend réaffirmer son engagement à bâtir un environnement d’investissement transparent, compétitif et intégré à l’échelle internationale, tout en promouvant de nouveaux mécanismes et institutions financières pour faire de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique un moteur de croissance stratégique dans les années à venir, a-t-elle ajouté.



Le forum de cette année, placé sous le thème «De la politique au capital : mobiliser les capitaux privés pour les industries stratégiques du Vietnam», vise à traduire les réformes politiques en flux d’investissement concrets pour l’avenir économique du pays.



Kim Ngoc Thanh Nga a exprimé sa conviction qu’avec le soutien des agences gouvernementales, des entreprises, des investisseurs, des experts et des partenaires internationaux, le Sommet VIPC 2026 continuera de créer des liens significatifs, de nouvelles initiatives et des opportunités de coopération à long terme pour l’écosystème d’innovation vietnamien.



Max-F. Scheichenost, membre fondateur du conseil d’administration de VPCA et associé gérant de NGF, a déclaré que le Vietnam venait de mener à bien l’un des cycles de réformes politiques les plus importants de son histoire, notamment en ce qui concerne le développement du secteur privé et l’investissement en capital-risque.



Le Vietnam a déjà prouvé son attractivité en tant que destination d’investissement et n’a plus besoin de démontrer son attrait auprès des investisseurs, a-t-il souligné.



Selon le NIC, le Sommet VIPC 2026 se tiendra le 28 mai à Hô Chi Minh-Ville (Sud) et devrait attirer plus de 1.500 participants vietnamiens et internationaux, parmi lesquels des représentants de ministères, de collectivités locales, d’institutions financières internationales, de fonds de capital-risque et de capital-investissement, de multinationales technologiques, de licornes, de jeunes pousses technologiques et d’experts de premier plan en innovation.



Ce forum mettra en lumière la transformation en cours au Vietnam, notamment les efforts déployés pour développer et améliorer les mécanismes de financement de la science, de la technologie et de l’innovation. Les capitaux publics devraient jouer un rôle moteur dans la mobilisation des ressources d’investissement social grâce à de nouveaux mécanismes tels que les places financières internationales, les fonds de capital-risque nationaux et locaux et d’autres initiatives politiques.



Le Sommet abordera également les politiques d’investissement technologique, le financement de l’innovation, les secteurs technologiques stratégiques et les opportunités de connecter les capitaux internationaux à l’écosystème technologique vietnamien.



Dans le cadre du Sommet, le NIC et ses partenaires organiseront des expositions et des activités de réseautage pour l’écosystème d’innovation vietnamien, avec notamment des sessions dédiées à la mise en relation des autorités locales et des fonds d’investissement, des jeunes pousses et des investisseurs, et des entreprises technologiques et de leurs partenaires internationaux.



L’événement sera également l’occasion de publier officiellement le Rapport sur l’investissement dans les technologies et l’innovation au Vietnam pour 2026 et l’Indice du marché des capitaux privés. Outre les séances plénières, le sommet comprendra des rencontres privées entre les fonds d’investissement et les entreprises technologiques vietnamiennes, ainsi que des événements de réseautage pour les partenaires stratégiques et les investisseurs étrangers. – VNA



Lê Quang Vinh