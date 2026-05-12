Économie

Le groupe LuLu accroît ses importations de produits agricoles vietnamiens

LuLu Group International, exploitant de la chaîne d’hypermarchés LuLu de renommée mondiale, intensifie ses importations de produits vietnamiens, témoignant ainsi de la confiance croissante des partenaires du Moyen-Orient dans les capacités de production, la qualité des produits et la fiabilité de l’approvisionnement du Vietnam.

LuLu Group International, exploitant de la chaîne d’hypermarchés LuLu de renommée mondiale, intensifie ses importations de produits vietnamiens. Photo : Ministère de l'Industrie et du Commerce
LuLu Group International, exploitant de la chaîne d’hypermarchés LuLu de renommée mondiale, intensifie ses importations de produits vietnamiens. Photo : Ministère de l'Industrie et du Commerce


Hanoï, 12 mai (VNA) – LuLu Group International, exploitant de la chaîne d’hypermarchés LuLu de renommée mondiale, intensifie ses importations de produits vietnamiens, témoignant ainsi de la confiance croissante des partenaires du Moyen-Orient dans les capacités de production, la qualité des produits et la fiabilité de l’approvisionnement du Vietnam.

Selon l’Agence vietnamienne du commerce extérieur, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, cette hausse des importations renforce non seulement la présence des produits vietnamiens au sein de l’un des principaux réseaux de distribution de la région, mais contribue également à dynamiser les exportations vers le marché du Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui regroupe l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, Bahreïn et Oman.

Sur instruction de M.A. Yusuff Ali, le groupe a affrété un deuxième vol charter dédié au transport de produits agricoles vietnamiens vers les Émirats arabes unis.

Transportant 98 tonnes de produits agricoles fournis par MAY Exports Vietnam, l’appareil a décollé de l’aéroport international de Tân Son Nhât le 10 mai, illustrant la demande croissante de produits vietnamiens aux Émirats arabes unis et plus largement au Moyen-Orient.

Le développement continu des activités d’approvisionnement et des opérations de fret charter du groupe LuLu reflète la confiance accrue accordée aux exportateurs vietnamiens et ouvre de nouvelles perspectives pour l’expansion de la production et des exportations vers cette région.

Au-delà des avantages commerciaux, ces vols charters mettent également en évidence le rôle croissant du Vietnam dans la chaîne d’approvisionnement agricole mondiale. La capacité à maintenir des flux de marchandises stables malgré les incertitudes géopolitiques démontre la flexibilité ainsi que l’efficacité de la coordination entre les exportateurs vietnamiens et les grands distributeurs internationaux.

Le succès de ce deuxième vol charter nourrit également l’espoir de l’établissement de liaisons cargo régulières entre le Vietnam et le Moyen-Orient, susceptibles de stimuler davantage les exportations agricoles, de renforcer la visibilité internationale des produits vietnamiens et de diversifier les débouchés à l’exportation dans un contexte de fluctuations du commerce mondial.

L’Agence vietnamienne du commerce extérieur a souligné que les tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient perturbent les routes maritimes internationales, entraînent une hausse des coûts logistiques et accentuent les incertitudes liées aux livraisons. Dans ce contexte, le maintien de vols charters dédiés aux produits agricoles vietnamiens revêt une importance accrue.

Ces vols offrent non seulement une solution logistique rapide garantissant un approvisionnement stable des réseaux de distribution aux Émirats arabes unis, mais illustrent également la capacité d’adaptation des entreprises vietnamiennes face à l’évolution rapide du commerce mondial.

Pour les produits frais, la réduction des délais de transport demeure essentielle afin de préserver leur qualité et leur fraîcheur. La mise en place de vols charters successifs a permis de raccourcir considérablement les délais de livraison, de réduire les risques liés au transit et de maintenir la stabilité de la chaîne d’approvisionnement entre le Vietnam et le Moyen-Orient, où la demande en produits agricoles tropicaux haut de gamme continue de croître. - VNA

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#groupe LuLu #produits agricoles vietnamiens
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