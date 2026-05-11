Économie

Les acheteurs de logements sous tension malgré les baisses des taux de dépôt

Malgré la tendance générale à la baisse, plusieurs banques de taille moyenne et petite continuent de rivaliser pour attirer les dépôts à moyen et long terme.

La hausse des prix de l'immobilier a largement dépassé la croissance des revenus, rendant l'accès à la propriété de plus en plus difficile pour de nombreux ménages malgré les baisses des taux de dépôt. Photo d'illustration: Bnews
La hausse des prix de l'immobilier a largement dépassé la croissance des revenus, rendant l'accès à la propriété de plus en plus difficile pour de nombreux ménages malgré les baisses des taux de dépôt. Photo d'illustration: Bnews

Hanoi (VNA) – Les taux d’intérêt sur les dépôts ont poursuivi leur repli, 42 banques ayant abaissé leurs taux de 0,1 à 0,5 point de pourcentage depuis la rencontre du gouverneur de la Banque d’État du Vietnam (BEV) avec les banques commerciales début avril 2026.

Toutefois, la concurrence pour les capitaux à moyen et long terme reste vive chez certains établissements de crédit, qui pratiquent des taux élevés et proposent des offres promotionnelles. Parallèlement, les taux hypothécaires demeurent élevés, certains taux variables atteignant 14 à 15 % par an, ce qui exerce une pression constante sur les emprunteurs et le marché immobilier.

Une concurrence persistante pour les dépôts à long terme

Malgré la tendance baissière générale, plusieurs banques de taille moyenne et petite continuent de rivaliser pour attirer les dépôts à moyen et long terme.

Saigonbank a récemment relevé son taux d’intérêt sur les dépôts en ligne à 13 mois de 7 % à 7,9 % par an à compter du 6 mai, ce qui représente actuellement le taux le plus élevé du marché. Parallèlement, elle a abaissé les taux des dépôts de 7 à 11 mois à 6,2 % et ceux des dépôts de 18 à 36 mois à environ 6,1-6,5 % par an.

En moins d’un mois, les taux des dépôts de 24 à 36 mois de Saigonbank ont globalement baissé d’environ un point de pourcentage, reflétant une stratégie axée sur des échéances stratégiques.

Bac A Bank a également relevé son taux d’intérêt sur les dépôts à 13 mois inférieurs à 1 milliard de dôngs à 7 % par an, tout en maintenant les autres taux inchangés.

Les banques utilisent également des programmes promotionnels et des produits d’épargne flexibles pour attirer et fidéliser leur clientèle.

Vietcombank a récemment lancé sur VCB Digibank un produit de « retrait de capital flexible » offrant des taux allant jusqu’à 7,4 % par an, permettant aux clients de retirer une partie de leur capital tout en conservant les intérêts sur le solde restant.

Parallèlement, la banque numérique Cake de VPBank propose des taux bonifiés allant jusqu’à 1,5 point de pourcentage pour les nouveaux clients ouvrant un dépôt à terme. Combiné à des taux de base de 7,2 % à 7,4 % par an, le rendement effectif pourrait atteindre 8,9 % par an.

La plupart de ces incitations sont toutefois temporaires ou conditionnelles et ne reflètent pas une reprise généralisée des taux du marché.

Alors que huit banques proposaient des taux de dépôt de 7 % ou plus pour des durées de 12 mois début avril, seules quelques-unes maintiennent désormais de tels niveaux, notamment ACB à 7,3 %, MBV à 7,2 % et LPBank entre 7 % et 7,1 % par an.

Les taux des dépôts à court terme (de un à cinq mois) restent proches du plafond fixé par la Banque d’État du Vietnam (BEV) à 4,75 % par an.

Le président de Vietcombank, Nguyên Thanh Tung, a déclaré qu’une nouvelle vague de concurrence sur les taux de dépôt était peu probable cette année, ajoutant que les banques étatiques se coordonnaient pour maintenir des taux raisonnables et soutenir la stabilité du marché monétaire.

Les acheteurs restent sous pression

Bien que les taux de dépôt baissent, les taux de prêt, notamment les taux hypothécaires, demeurent élevés, ce qui contraint les emprunteurs à faire face à des coûts de financement élevés dans un contexte de hausse des prix de l’immobilier et de stagnation des revenus.

Selon une récente étude de VIS Rating sur les perspectives du marché immobilier à l’horizon 2026, les taux hypothécaires moyens devraient rester supérieurs de 3 à 4 points de pourcentage à ceux de l’année précédente comme le crédit immobilier est strictement encadré et les coûts de financement des banques demeurent élevés.

VIS Rating indique que malgré une amélioration de l’offre de logements, le coût élevé du crédit et la hausse des prix continueront de peser sur la demande. Le taux d’absorption des appartements a chuté à 95 % en 2025, témoignant d’une prudence accrue des acheteurs.

À Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville, les prix des appartements ont augmenté d’environ 20 % sur un an, rendant l’accès à la propriété de plus en plus difficile, notamment pour les jeunes et les ménages à revenus moyens.

Les banques commerciales proposent actuellement des taux d’intérêt fixes d’environ 8 à 10 % par an sur les prêts hypothécaires, tandis que les taux variables, après les périodes promotionnelles, peuvent atteindre 14 à 15 % par an.

Certaines banques, dont Vietcombank et Techcombank, proposent des prêts immobiliers à partir de 3,99 % par an, mais ces taux préférentiels ne sont valables que pendant la période initiale à taux fixe avant de passer à un taux variable. Les taux hypothécaires d’Agribank oscillent actuellement entre 8 et 9,8 % par an.

Bien que les banques continuent à proposer des offres à taux d’appel avantageux pour stimuler la demande, la plupart de ces incitations ne durent que de six à vingt-quatre mois. Passé ce délai, les prêts passent à taux variable basés sur les taux de dépôt majorés d’une marge de 3 à 5 points de pourcentage, ce qui risque d’entraîner une forte hausse du coût du crédit.

Nguyen Van Dinh, président de l’Association vietnamienne des agents immobiliers, a déclaré que les fluctuations des taux hypothécaires affectent directement la capacité des particuliers à acquérir un logement, notamment les jeunes acheteurs et les ménages à revenus moyens qui dépendent fortement des prêts bancaires.

Il a conseillé aux acheteurs d’évaluer soigneusement leur capacité de remboursement à long terme plutôt que de se focaliser uniquement sur les taux promotionnels initiaux.

Selon Pham Chi Quang, directeur du Département de la politique monétaire de la BEV, si la baisse des taux de dépôt continue de se propager dans les structures de financement des banques, les taux d’intérêt des prêts pourraient encore diminuer dans les prochains mois.

La banque centrale a toutefois souligné que les baisses de taux d’intérêt doivent s’accompagner d’une stabilité du taux de change et du maintien de l’attractivité du dông vietnamien afin de limiter la dollarisation. – VNA

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