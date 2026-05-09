Pour une meilleure intégration des marques vietnamiennes aux marchés régional et mondial

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Hanoï (VNA) - Après plus d’un an de mise en œuvre de la Résolution n°68-NQ/TW du Bureau politique sur le développement du secteur privé, de nouveaux mécanismes et politiques ont été promulgués afin de lever les obstacles institutionnels, d’élargir les possibilités d’investissement et de libérer davantage de ressources en faveur des entreprises.

Cette dynamique crée non seulement un nouvel élan pour le secteur privé, mais ouvre également des perspectives permettant aux marques vietnamiennes de s’intégrer plus durablement aux chaînes de valeur mondiales.

L’esprit entrepreneurial stimulé par des réformes concrètes

Selon le docteur Bui Thanh Minh, directeur adjoint du Bureau du Comité d’étude pour le développement du secteur privé, relevant du Conseil consultatif des réformes administratives du Premier ministre, la Résolution n°68 a renforcé l’esprit entrepreneurial et conduit à l’adoption de plusieurs politiques importantes. Parmi elles figurent le Décret 20/2026/NĐ-CP détaillant certains mécanismes spécifiques en faveur du secteur privé, la Décision 631/QĐ-TTg approuvant le programme de développement de 1 000 entreprises pionnières pour la période 2026-2030, ainsi que la Décision 525/QĐ-TTg relative à la formation de 10 000 directeurs exécutifs d’ici 2030.

Les chiffres publiés par l’Office national des statistiques témoignent de cette dynamique. Au cours des quatre premiers mois de 2026, le Vietnam a enregistré la création de 77 800 nouvelles entreprises, soit une hausse de 50,7 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le capital social a progressé de 60,1 %, atteignant près de 785 400 milliards de dongs (plus de 30,2 milliards de dollars).

Au total, plus de 119 400 entreprises sont entrées sur le marché. De plus, de grandes entreprises privées proposent désormais de participer à des projets nationaux majeurs tels que le chemin de fer à grande vitesse et les centres financiers internationaux, prouvant une confiance renouvelée envers les politiques de l'État.

Coopérative de vermicelles Viet Cuong, dans la province de Thai Nguyen. Photo : VNA

Cependant, de nombreuses entreprises demeurent confrontées à des difficultés liées notamment à l'accès au capital, au foncier, à la pénurie de main-d’œuvre, à la transition technologique, aux changements brusques de politiques ainsi qu’aux coûts de conformité administrative.

Le nombre d’entreprises ayant achevé leurs procédures de dissolution a atteint 15 200 durant les quatre premiers mois de 2026, soit près du double de celui enregistré à la même période de l’année précédente, un niveau record depuis plusieurs années.

Les entreprises ne peuvent investir à long terme que lorsqu’elles ont confiance dans la stabilité des politiques, l’équité dans l’accès aux ressources et la cohérence de leur mise en œuvre, a estimé le docteur Bui Thanh Minh.

Pour mieux réaliser les objectifs de la Résolution n°68 dans la période à venir, le docteur Bui Thanh Minh a proposé trois grandes orientations : créer un environnement commercial transparent, placer l'efficacité administrative au centre et soutenir l'émergence d'une classe d'entreprises pionnières capables de guider les petites et moyennes entreprises nationales.

La double transition, moteur d’une croissance durable

Sur le terrain, la double transition - numérique et écologique - produit déjà des résultats tangibles. Nguyen Van Luu, directeur général de la société par actions Agri Dong Tam, affirme que la Résolution n°68 a servi de catalyseur à la transformation de son entreprise.

Depuis plus d’un an, son entreprise mène une double transformation consistant à la fois à numériser sa gestion et ses opérations, et à verdir durablement sa chaîne de valeur. Elle exploite actuellement 250 hectares de zones de production de haute technologie, coopère avec deux coopératives et plus de dix unités partenaires, tout en maîtrisant des technologies modernes de congélation et de séchage. L’utilisation de drones et de systèmes d’irrigation automatiques a permis de réduire de 40% les émissions de carbone et de diminuer de 30% les coûts de production grâce à un modèle d’agriculture circulaire.​

Agri Dong Tam a également numérisé l’ensemble de ses données via le logiciel VeriTrust afin de garantir une transparence totale dans la gestion des exploitations agricoles. Chaque produit exporté dispose désormais d’un système de traçabilité numérique et d’étiquettes anti-contrefaçon.

Nguyen Van Luu a également proposé des mesures majeures pour poursuivre la mise en oeuvre efficace de la Résolution n°68, notamment le soutien à la standardisation des systèmes de traçabilité numérique et des données relatives aux émissions de carbone selon les normes internationales. Selon lui, une meilleure transparence des données pourrait accroître de 20 à 30 % les capacités d’exportation du secteur agricole vietnamien en renforçant la confiance des partenaires étrangers.

En outre, le gouvernement doit rapidement mettre en place un cadre juridique pour les crédits carbone ainsi qu’un mécanisme de valorisation des actifs spécifiques (serres agricoles, systèmes technologiques, etc.), afin de permettre aux entreprises d’accéder plus facilement à des financements préférentiels et de réinvestir dans une production durable. -VNA

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