Économie

Hô Chi Minh-Ville accélère les investissements publics pour soutenir sa croissance

Hô Chi Minh-Ville intensifie ses efforts pour accélérer le décaissement des investissements publics en 2026, avec l’objectif d’atteindre 100% du plan afin de soutenir la croissance économique.

Hô Chi Minh-Ville ambitionne de décaisser 30 à 35% des fonds prévus au deuxième trimestre et la totalité des capitaux alloués d’ici la fin de l’année. Photo : VNA
Hô Chi Minh-Ville ambitionne de décaisser 30 à 35% des fonds prévus au deuxième trimestre et la totalité des capitaux alloués d’ici la fin de l’année. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Hô Chi Minh-Ville accélère actuellement la mise en œuvre de multiples mesures destinées à stimuler le décaissement des investissements publics en 2026, considérés comme l’un des principaux moteurs de la croissance économique à deux chiffres de la métropole du Sud.

Cette année, la ville bénéficie d’un plan d’investissement public de 147.599 milliards de dôngs, en hausse de 22,6% par rapport à 2025 et représentant près de 14,6% du total national. Il s’agit du niveau d’investissement public le plus élevé jamais enregistré par Hô Chi Minh-Ville.

Cependant, après quatre mois, seuls quelque 15.565 milliards de dôngs ont été décaissés, soit 10,5% du plan annuel, un taux inférieur à la moyenne nationale. Selon le Service municipal des finances, ce retard s’explique principalement par la récente réorganisation du système de gestion des investissements publics, l’ajustement des missions des maîtres d’ouvrage ainsi que la création de nouveaux conseils de gestion de projets au niveau des communes et des quartiers, ayant ralenti le transfert des dossiers, des données et des responsabilités.

Les autorités municipales ont indiqué que la plupart des obstacles majeurs avaient été progressivement levés en avril, ouvrant la voie à une accélération du décaissement au cours des prochains trimestres.

Lors d’une récente conférence socio-économique, les dirigeants municipaux ont demandé aux services, secteurs et collectivités locales de changer d’approche dans la gestion des investissements publics. Désormais, il ne s’agit plus seulement de « tendre vers un taux de décaissement de 100% », mais bien « d’atteindre effectivement 100% » du plan fixé, conformément aux orientations du gouvernement central.

Hô Chi Minh-Ville ambitionne de porter le taux de décaissement à 30-35% du plan au deuxième trimestre et d’atteindre 100% sur l’ensemble de l’année. Pour y parvenir, la ville exige de finaliser rapidement l’organisation des conseils de gestion de projets au niveau des communes et quartiers, tout en renforçant la responsabilité des dirigeants. Les localités et investisseurs publics accusant des retards pourront voir leur responsabilité engagée lors de l’évaluation annuelle des performances.

Le processus de mise en œuvre devra par ailleurs respecter le principe des « six clarifications » : clarification des responsables, des tâches, des responsabilités, des compétences, des délais et des résultats. Les inspections sur le terrain seront également renforcées afin de résoudre plus rapidement les difficultés liées à la planification, à la conception, aux appels d’offres, au choix des entrepreneurs ainsi qu’à la libération des terrains.

Parmi les principaux obstacles actuels, l’indemnisation et la libération des terrains demeurent le principal goulot d’étranglement affectant l’avancement de nombreux projets stratégiques. En 2026, la ville a alloué environ 33.685 milliards de dôngs aux compensations foncières pour 165 projets. À ce jour, environ 8.614 milliards de dôngs ont été décaissés, soit près de 25%.

Selon le Département municipal de l’Agriculture et de l’Environnement, plusieurs projets sont encore en phase de récupération des terrains, de mesurage, de recensement et de vérification des dossiers juridiques conformément à la Loi foncière de 2024. La ville prévoit d’achever les plans d’indemnisation et de réinstallation au troisième trimestre afin d’accélérer les paiements et le décaissement des fonds.

Outre les difficultés foncières, plusieurs grands projets d’investissement public subissent également les effets de la forte hausse des prix des matériaux de construction. L’augmentation des prix des carburants entraîne celle des coûts d’exploitation, de transport des matériaux et du fonctionnement des équipements, mettant les entrepreneurs sous pression.

Le projet du périphérique 3 de Hô Chi Minh-Ville, considéré comme une infrastructure stratégique du Sud du Vietnam, pourrait notamment enregistrer un retard d’environ six mois par rapport au calendrier initial. Selon le Conseil de gestion des projets de transport de la ville, l’avancement global des travaux atteint actuellement environ 76%. Les tronçons situés dans l’ancienne ville de Thu Duc affichent un taux d’exécution d’environ 83%, contre 68% dans les districts de Cu Chi, Hoc Mon et Binh Chanh.

Face à la plus forte pression de décaissement jamais enregistrée, Hô Chi Minh-Ville espère que la résolution rapide des difficultés liées aux procédures administratives, à la libération des terrains et à l’approvisionnement en matériaux permettra aux investissements publics de continuer à jouer un rôle moteur dans la croissance économique de la ville en 2026. - VNA

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#Hô Chi Minh-Ville #accélère #investissements publics
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