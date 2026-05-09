Les relations entre le Vietnam et l'Inde suivent une trajectoire de développement soutenu

New Delhi (VNA) – L’ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale de l’Inde, S.D. Pradhan, a salué les résultats et la portée stratégique de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République To Lam, du 5 au 7 mai.

La portée majeure de cette visite réside dans l’ouverture d’une nouvelle phase des relations entre l’Inde et le Vietnam, marquant le passage d’une amitié traditionnelle à un partenariat stratégique multidimensionnel, concret et tourné vers l’avenir, a déclaré S.D. Pradhan, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Selon lui, l'élévation des relations au rang de Partenariat stratégique intégral renforcé reflète une convergence de plus en plus profonde des intérêts géopolitiques, économiques, maritimes et civilisationnels entre les deux pays.De plus, la signature de 13 accords et protocoles d’accord de coopération, ainsi que l’annonce officielle de cinq initiatives majeures, témoignent de l’élargissement de la coopération bilatérale.

Celle-ci ne se limite plus aux piliers traditionnels que sont la politique et la défense, mais s’étend désormais à de nouveaux secteurs, notamment l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les terres rares, l’industrie pharmaceutique, la logistique et la préservation du patrimoine culturel, a déclaré S.D. Pradhan.L'ancien conseiller à la sécurité a précisé que cette visite revêtait une importance stratégique majeure à quatre égards.



Premièrement, elle a institutionnalisé une coopération de plus haut niveau, faisant passer les relations bilatérales d'une coopération sectorielle à un alignement stratégique plus global et durable.Deuxièmement, la coopération bilatérale s'est considérablement étendue au-delà du pilier traditionnel de la défense, englobant des domaines émergents tels que l'intelligence artificielle, la fintech, les paiements numériques, l'industrie pharmaceutique, les semi-conducteurs, les terres rares et la préservation du patrimoine culturel.

Troisièmement, la visite a démontré la forte convergence entre les deux pays sur les questions maritimes et la vision indo-pacifique. La participation du Vietnam à l’Initiative pour les océans de l’Indo-Pacifique (IPOI) a été perçue comme une étape importante, reflétant un engagement commun en faveur de la paix, de la liberté de navigation, de chaînes d’approvisionnement résilientes et d’un ordre régional fondé sur le droit international.

Quatrièmement, les deux parties ont réaffirmé leur détermination à approfondir leur coopération économique, avec pour objectif de porter les échanges bilatéraux à 25 milliards de dollars d’ici 2030, d’élargir l’accès aux marchés pour les produits agricoles et de renforcer les liens en matière d’investissement, de production et de logistique.

Selon S.D. Pradhan, les échanges du secrétaire général et président To Lam avec le milieu des affaires à Mumbai ont montré que le Vietnam accorde une grande importance au secteur privé et cherche à dynamiser la coopération dans des secteurs stratégiques d’avenir tels que l’intelligence artificielle, les énergies propres, la logistique, les centres de données et la recherche et le développement.

Il a également suggéré que les deux pays approfondissent leur coopération au sein des instances régionales et internationales telles que l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), les Nations Unies et le cadre indo-pacifique, tout en promouvant les échanges entre les peuples, le tourisme, l'éducation et le tourisme spirituel afin de bâtir des fondements sociaux durables pour les relations bilatérales.

Il a souligné que le véritable succès de cette visite se mesurerait à la capacité de transformer les accords et les mémorandums d'entente en projets concrets dans les domaines de la défense, du commerce, de la technologie et de la connectivité. Si elle est mise en œuvre efficacement, les relations entre le Vietnam et l'Inde pourrait devenir l'un des partenariats bilatéraux les plus importants d'Asie. -VNA