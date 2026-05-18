Société

Canada : les valeurs de paix et d’amitié du Président Ho Chi Minh mises à l’honneur

La pensée, la personnalité et la vie du Président Ho Chi Minh exercent une fascination spirituelle singulière sur de nombreux observateurs internationaux.

Délégués présents au colloque. Photo: VNA
Délégués présents au colloque. Photo: VNA

Ottawa (VNA) - À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai 1890 - 19 mai 2026), le Conseil culturel et éducatif Canada-Vietnam (CVCEC), en coordination avec la Société Canada-Vietnam (CVS), a organisé un colloque international visant à promouvoir les valeurs de paix, d’amitié et de solidarité internationale prônées par le défunt leader auprès du public canadien et de la communauté internationale.

Le colloque a également permis de réaffirmer la stature internationale du Président Ho Chi Minh, dont l'héritage en matière de paix, d'indépendance nationale, d'amitié et de coopération interétatique conserve toute son actualité.

À travers des interventions académiques, des présentations d’ouvrages et des débats autour de la musique, de la poésie et de la diplomatie culturelle, les participants ont mis en lumière l’image d’un Vietnam épris de paix, riche de traditions humanistes et résolument attaché à la concorde internationale.

Phan Quynh Trang, fondatrice du CVCEC, a précisé que les organisateurs s'étaient fixé trois objectifs majeurs à travers cette initiative. Premièrement, inscrire la pensée de Ho Chi Minh comme sujet d'étude sur la paix et l'amitié sous le regard objectif des universitaires internationaux. Deuxièmement, utiliser l'art, et plus particulièrement l'ouvrage « The Ballads of Ho Chi Minh », comme une passerelle d'influence culturelle pour réaffirmer le message d'amitié durable entre le Vietnam et le reste du monde. Enfin, éveiller la fierté nationale et forger une conscience de citoyenneté mondiale chez les jeunes générations.

L’un des moments forts du colloque a été la présentation du livre « The Ballads of Ho Chi Minh » par Nguyen Dai Trang, directrice de la CVS. Cet ouvrage rassemble 25 chansons et poèmes dédiés au Président Ho Chi Minh, écrits par des auteurs originaires de divers pays, notamment du Royaume-Uni, des États-Unis, de Russie, du Chili, du Venezuela et du Vietnam. À travers ces œuvres, le livre démontre que la figure d'Oncle Ho transcende les frontières nationales pour devenir une source d'inspiration universelle pour de nombreux artistes et intellectuels du monde entier.

Nguyen Dai Trang a souligné que la pensée, la personnalité et la vie du Président Ho Chi Minh exerçaient une fascination spirituelle singulière sur de nombreux observateurs internationaux. Selon elle, cet écho universel trouve sa source dans son humanisme profond, son aspiration à la paix, sa grande modestie, son éthique révolutionnaire et le sacrifice de toute sa vie pour la cause de la libération nationale et humaine.

D'un point de vue politique et des relations internationales, Joe Pateman, du Département des sciences politiques de l'Université York (Canada), a estimé que les efforts du Président Ho Chi Minh pour cultiver la solidarité internationale offraient des enseignements précieux qui dépassent le strict cadre national, tout en restant ancrés dans des principes pragmatiques d'indépendance et de diplomatie.

Les universitaires présents ont convergé sur le fait que la pensée de Ho Chi Minh demeure un cadre de référence pertinent dans un environnement international contemporain complexe et en pleine mutation. Les messages de paix, d’indépendance, d’amitié, de respect mutuel et de coopération pour le co-développement qu’il a laissés continuent de résonner avec force dans les débats actuels sur la diplomatie culturelle et les relations internationales.

À la faveur de ce colloque, la diaspora vietnamienne au Canada a réaffirmé son rôle moteur dans la préservation de l'identité nationale et le rayonnement culturel du Vietnam à l'étranger, tout en contribuant à consolider le socle d’amitié unissant les peuples vietnamien et canadien. -VNA

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