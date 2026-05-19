Politique

Vietnam et Bulgarie élargissent leur coopération décentralisée

En visite de travail à Shumen et Varna, l’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, a réaffirmé la volonté des deux pays de renforcer la coopération décentralisée, les échanges commerciaux et les échanges entre les peuples.

Réunion entre l'ambassadrice du Vietnam Nguyen Thi Minh Nguyet et les dirigeants de l'usine Alcomet. Photo : Ambassade du Vietnam en Bulgarie
Réunion entre l'ambassadrice du Vietnam Nguyen Thi Minh Nguyet et les dirigeants de l'usine Alcomet. Photo : Ambassade du Vietnam en Bulgarie

Hanoï (VNA) – L’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, a effectué la semaine dernière une visite de travail dans les villes de Shumen et Varna afin de promouvoir la coopération décentralisée, les échanges commerciaux et les échanges entre les peuples.

Lors de son séjour à Shumen, elle a participé aux célébrations de la Journée de Shumen et travaillé avec les autorités locales.

Au cours de sa rencontre avec le maire Hristo Hristov, l’ambassadrice vietnamienne a salué le rôle de Shumen en tant que centre historique, culturel et industriel majeur de la Bulgarie, tout en réaffirmant l’attachement du Vietnam à son amitié traditionnelle et à son partenariat stratégique avec la Bulgarie.

Elle a exprimé le souhait de renforcer la coopération décentralisée dans des domaines tels que l’éducation et la formation, l’agriculture, l’agroalimentaire, le tourisme culturel et les échanges commerciaux.

De son côté, le maire Hristo Hristov a indiqué que Shumen accordait une priorité au développement de l’industrie, de la logistique, de l’agriculture de haute technologie et du tourisme culturel, tout en souhaitant élargir sa coopération avec le Vietnam dans de nombreux secteurs.

À cette occasion, la diplomate vietnamienne a également visité la zone industrielle de Shumen, plusieurs grandes entreprises locales ainsi qu’une usine d’Unifood Bulgaria, société fondée par un entrepreneur vietnamien.

Les 13 et 14 mai, l’ambassadrice Nguyen Thi Minh Nguyet a poursuivi sa visite de travail dans la ville portuaire de Varna.

Lors d’une rencontre avec la maire adjointe Snejana Apostolova, elle a mis en avant le rôle de Varna en tant que pôle économique, portuaire et touristique majeur de la Bulgarie, ainsi que sa position de hub commercial dans la région de la mer Noire.

Elle a souligné que le partenariat stratégique entre le Vietnam et la Bulgarie ouvrait de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de la logistique, du transport maritime, des activités portuaires, des technologies de l’information, de l’éducation et du tourisme côtier. L’ambassadrice proposé de renforcer les liens entre Varna et des villes côtières vietnamiennes telles que Hai Phong et Da Nang, ainsi que de développer davantage la coopération commerciale, la formation des ressources humaines et la promotion de la culture et du tourisme vietnamiens en Bulgarie.

Snejana Apostolova a affirmé que l’administration de Varna attachait de l’importance à la coopération avec ses partenaires asiatiques, dont le Vietnam, et s’est engagée à soutenir le développement des échanges commerciaux, des investissements et des échanges entre les peuples des deux pays. – VNA

#Vietnam #Bulgarie Bulgarie
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