Vietnam–Bulgarie : un nouvel élan pour la coopération économique et technologique

Sofia (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Bulgarie, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie (BCCI) et l’Association des entreprises vietnamiennes locales, a récemment organisé un séminaire stratégique axé sur le renforcement de la coopération économique, industrielle et technologique.

Cet événement, tenu au siège de la BCCI, a réuni un large éventail de représentants ministériels, d’experts et d’entrepreneurs des deux pays, participant à la fois en présentiel et en visioconférence.

Dans son discours d’ouverture, le vice-président de la BCCI, Vasil Todorov, a salué le potentiel de coopération entre les deux pays dans un contexte de restructuration profonde des chaînes d’approvisionnement mondiales. Selon lui, le Vietnam s’impose comme un partenaire économique dynamique et occupe une place de plus en plus importante en Asie-Pacifique, offrant de nombreuses opportunités d’investissement aux entreprises bulgares, notamment dans les secteurs de l’industrie, de la technologie et du commerce.

L'ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, a souligné que l'élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique en octobre 2025 constitue un socle politique favorable pour intensifier la coopération concrète dans les domaines de l’économie, de l’industrie, de la science et de la technologie et la connexion entre entreprises.

Selon elle, le Vietnam, qui ambitionne de devenir un pays développé à l'horizon 2045, mise désormais sur la science et la technologie, l'innovation et la transition numérique comme moteurs de sa croissance économique. S’appuyant sur la complémentarité des deux économies, l’ambassadrice a proposé plusieurs domaines de coopération prioritaires, tels que l’innovation, l’intelligence artificielle (IA), les technologies de l’information, la production industrielle, la logistique, les énergies renouvelables, les technologies vertes et la transition verte. Elle a exprimé l'espoir que le Vietnam et la Bulgarie deviendraient des passerelles l'un pour l'autre afin d'accéder aux marchés de l'ASEAN et de l'Europe.

Au cours des discussions, Nguyen Thanh Hai, représentant du Service commercial de l’ambassade du Vietnam en Bulgarie, a présenté la situation générale de l’économie vietnamienne, les orientations industrielles du pays ainsi que les besoins spécifiques en matière d’innovation, de transformation numérique, d’intelligence artificielle, de technologies de l’information et de technologies vertes.

De leur côté, les responsables bulgares ont partagé leurs expériences et les orientations politiques dans ces domaines, favorisant ainsi un dialogue direct entre les acteurs privés des deux pays.

Les participants ont été unanimes à reconnaître que l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) offre un cadre juridique et commercial favorable pour accroître les flux d’investissement, les échanges commerciaux et le transfert de technologies entre les deux pays.

En marge du séminaire, des activités de réseautage d'affaires ont été organisées avec la participation active de nombreuses entreprises bulgares opérant dans les secteurs des technologies industrielles, de l'automatisation, des équipements électriques, de l'optoélectronique, de l'intelligence artificielle, des technologies environnementales et de la défense.

Une exposition de produits vietnamiens typiques a également été organisée, visant à promouvoir l’image, la culture et les produits du Vietnam auprès des partenaires bulgares.

Cette rencontre marque une étape importante dans la mise en œuvre du partenariat stratégique Vietnam–Bulgarie, répondant au besoin croissant des partenaires bulgares de mieux comprendre l’environnement d’investissement vietnamien, les orientations industrielles du pays et les domaines prioritaires de coopération en matière de science et technologie, d’innovation, de transformation numérique, d’intelligence artificielle, de technologies de l’information et de transition écologique.-VNA