Politique

Des sanctions disciplinaires contre plusieurs hauts responsables des provinces de Bac Ninh et Quang Ninh

Lors de cette réunion, la Commission centrale de contrôle a examiné les rapports proposant des sanctions disciplinaires à l’encontre de membres du Parti dans les provinces de Quang Ninh et de Bac Ninh pour diverses violations.

La 6e session de la Commission de contrôle du Comité central. Photo: VNA
La 6e session de la Commission de contrôle du Comité central. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 6e session de la Commission de contrôle du Comité central s’est tenue les 8 et 20 mai à Hanoï, sous la présidence de Tran Sy Thanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de ladite Commission.

Lors de cette réunion, la Commission centrale de contrôle a examiné les rapports proposant des sanctions disciplinaires à l’encontre de membres du Parti dans les provinces de Quang Ninh et de Bac Ninh pour diverses violations.

Concernant la province de Quang Ninh, la Commission a conclu que Nguyen Duc Thanh, membre de la permanence du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité du Parti du Conseil populaire provincial et vice-président permanent du Conseil populaire provincial, ainsi que Diep Van Chien, membre de la permanence du Comité provincial du Parti et chef du Comité des affaires intérieures du Comité provincial du Parti de Quang Ninh, avaient connu une dégradation de leur idéologie politique, de leur morale et de leur mode de vie.

En violation des règlements du Parti et des lois de l’État dans l’exercice de leurs fonctions, notamment en matière de lutte contre la corruption, des règles relatives aux comportements interdits aux membres du Parti ainsi que les obligations d’exemplarité, ils ont provoqué des conséquences particulièrement graves, portant atteinte à la réputation des organisations du Parti, des autorités locales et des organismes concernés.

S’agissant de la province de Bac Ninh, Bui Van Hai, ancien membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti, secrétaire de la délégation du Parti et président du Conseil populaire provincial, a enfreint les règlements du Parti et les lois de l’État dans l’exercice des fonctions et missions qui lui étaient confiées, notamment en matière de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines. Il a également violé les règles relatives aux comportements interdits aux membres du Parti ainsi qu’à l’exemplarité des cadres, provoquant des conséquences très graves et portant atteinte au prestige des organisations du Parti ainsi que des autorités et organismes concernés.

Par ailleurs, un groupe d'anciens dirigeants de la province, comprenant notamment Nguyen Van Linh, ancien vice-secrétaire du Comité provincial du Parti, président du Comité populaire provincial; Lai Thanh Son, ancien membre de la permanence du Comité du Parti, vice-président permanent du Comité populaire provincial, ainsi que plusieurs anciens directeurs de Services du plan et de l’investissement, des transports, de la construction, des finances, de l’agriculture et du développement rural, a violé les règlements du Parti et les lois de l'État dans l'exercice de leurs responsabilités et tâches ainsi que dans la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines..., entraînant des conséquences très graves et affectant très négativement la réputation de leurs organisations du Parti et de leurs lieux de travail.

Compte tenu de la nature et de la gravité de ces violations, la Commission centrale de contrôle a décidé d’infliger un avertissement disciplinaire à Nguyen Van Linh, Lai Thanh Son ainsi qu’aux six anciens responsables mentionnés, à savoir Trinh Huu Thang, Bui The Son, Pham Giang, Nguyen Tien Coi, Nguyen Van Khai et Nguyen Van Son.

Parallèlement, elle a soumis aux autorités compétentes la demande d'examen et de mise en œuvre de sanctions disciplinaires à l'égard de Nguyen Duc Thanh, Diep Van Chien et Bui Van Hai.

En clôture de session, la Commission centrale de contrôle a également traité des dénonciations contre deux organisations et deux membres du Parti, tout en résolvant des plaintes liées à la discipline partisane des deux cas et d'autres questions importantes. -VNA

#Quang Ninh #Bac Ninh #6e session de la Commission de contrôle du Comité central
Suivez VietnamPlus

Édification du Parti

Sur le même sujet

Voir plus

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et l’ambassadeur nord-coréen Ri Sung Guk. Photo: VNA

Le Vietnam souhaite renforcer davantage ses relations avec la RPDC

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a réaffirmé la volonté du Vietnam de consolider et de développer les relations d’amitié traditionnelles avec la République populaire démocratique de Corée (RPDC), lors d’une rencontre tenue le 20 mai à Hanoï avec l’ambassadeur nord-coréen Ri Sung Guk.

Le professeur Park Yeon Kwan, directeur du département de langue vietnamienne de l’Université d’études étrangères Hankuk s’exprime lors de l’événement. Photo : VNA

La pensée Hô Chi Minh marque les esprits des chercheurs sud-coréens

Lors de la commémoration du 136e anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh (19 mai 1890-2026) à l’ambassade du Vietnam à Séoul, le professeur Park Yeon Kwan, directeur du département de langue vietnamienne de l’Université d’études étrangères Hankuk, a souligné la sagesse du président Hô Chi Minh et la portée historique de ses décisions.

Le professeur et docteur Nguyen Xuan Thang, président du Conseil théorique central et chef du Groupe de rédaction, à la réunion. Photo: VNA

Le Vietnam prépare le bilan du siècle de direction du PCV

Concernant le bilan de 100 ans de direction du Parti, plusieurs experts ont affirmé que le leadership du Parti communiste du Vietnam constituait le facteur décisif des victoires de la révolution vietnamienne, tout en mettant en avant les leçons d’expérience et les orientations de développement du pays pour les 100 prochaines années.

Des délégués rendent hommage au Président Ho Chi Minh. Photo: VNA

L’ambassade du Vietnam au Laos célèbre le 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh

Durant la commémoration, les participants ont pu découvrir une exposition numérique présentant près de 300 photographies et documents précieux. Celle-ci s'articulait autour de quatre thématiques : l'empreinte historique du Président Ho Chi Minh, sa figure en tant que symbole de la nation, sa perception par les amis internationaux, et la pérennité de son héritage dans la nouvelle ère de développement du Vietnam.

La secrétaire d’État aux Affaires étrangères suédois Dag Hartelius (gauche) et le ministre des Affaires étrangères Lê Hoai Trung. Photo: VNA

Promotion d’une coopération Vietnam-Suède plus large, concrète et performante

Lors de la visite du secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères suédois, Dag Hartelius, les autorités vietnamiennes et suédoises ont réaffirmé leur volonté d’approfondir une coopération bilatérale « plus large, plus substantielle et plus efficace », en s’appuyant notamment sur le cadre de Partenariat stratégique en science, technologie et innovation établi en 2025.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le ministre indien de la Défense Rajnath Singh, à Hanoï.

Le dirigeant To Lam reçoit le ministre indien de la Défense Rajnath Singh

Le 19 mai à Hanoï, le dirigeant To Lam a reçu le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, en visite officielle au Vietnam. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer davantage le partenariat stratégique global renforcé entre les deux pays, notamment dans les domaines de la défense, du commerce, des sciences et technologies.