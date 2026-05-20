50 ans de relations Vietnam-Thaïlande : De l'héritage d'Hô Chi Minh au partenariat stratégique global

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Bangkok (VNA) – Alors que le Vietnam et la Thaïlande s'apprêtent à célébrer le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2026, le quotidien thaïlandais The Nation a publié un article soulignant l'héritage humaniste du Président Hô Chi Minh, fondement essentiel qui a contribué à nourrir et à renforcer l'amitié entre les deux nations.

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Selon l'article intitulé « 50 ans de relations Thaïlande-Vietnam : des fondements de l'héritage d'Hô Chi Minh à un partenariat stratégique global », le Président Hô Chi Minh s'est rendu pour la première fois en Thaïlande en juillet 1928 dans le but de promouvoir le patriotisme au sein de la communauté vietnamienne expatriée, jetant ainsi les bases de la lutte contre le colonialisme français au Vietnam. Bien que son séjour en Thaïlande ait été bref, l'affection et le soutien sincères du peuple thaïlandais l'ont profondément marqué.

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C'est pourquoi, où qu'il aille, le Président Hô Chi Minh conseillait toujours aux expatriés vietnamiens de travailler avec diligence, de vivre honnêtement, de respecter la loi et les coutumes et traditions thaïlandaises.Il insistait particulièrement sur l'importance de renforcer la solidarité entre la communauté vietnamienne et la population thaïlandaise, tout en réaffirmant les liens étroits unissant les deux nations.

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Par ailleurs, la philosophie diplomatique du Président Hô Chi Minh, qui consistait à « se faire plus d'amis et moins d'ennemis », a également joué un rôle déterminant dans l'établissement d'une approche souple, adaptable et profondément humaniste des relations internationales. Ce principe met l'accent sur le développement de la confiance, l'approfondissement de la compréhension mutuelle et le respect des différences, favorisant ainsi la coopération et réduisant les conflits, comme le souligne l'article.

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Ainsi, peu après l'arrivée au pouvoir de Pridi Banomyong en Thaïlande en 1946, le gouvernement thaïlandais entreprit de nombreuses actions concrètes pour soutenir le Vietnam, notamment dans le domaine des affaires étrangères durant la période qui suivit son indépendance.

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En août 1946, un bureau de représentation du gouvernement vietnamien fut établi à Bangkok, connu sous le nom de Mission, suite à une lettre d'introduction signée par le président par intérim Huynh Thuc Khang le 7 juillet 1946.

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Ce bureau était chargé d'assurer la liaison avec les gouvernements et les missions diplomatiques étrangères, tout en servant de point de contact avec les communautés vietnamiennes expatriées à travers le monde et en mobilisant le soutien à la résistance vietnamienne.

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Les bases de l'établissement officiel des relations diplomatiques ont été posées en septembre 1975, lorsque le Premier ministre thaïlandais de l'époque, Kukrit Pramoj, a exprimé la volonté de son pays d'entretenir des relations amicales avec les nations voisines et d'ouvrir un bureau de liaison à Hanoï.

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Le 6 août 1976, les deux pays ont finalement signé le Communiqué conjoint relatif à l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande, marquant ainsi le début officiel des relations bilatérales.

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La visite du Premier ministre Pham Van Dong en Thaïlande en 1978 a donné un nouvel élan aux relations entre les deux pays. Par la suite, la visite du secrétaire général du Parti, Do Muoi, en 1993 et l'adhésion du Vietnam à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en 1995 ont permis d'élargir et de renforcer la coopération bilatérale.

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En février 2004, les deux parties ont publié une Déclaration conjointe sur le cadre de coopération Vietnam-Thaïlande. Plus particulièrement, lors de la visite en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong en juin 2013, les deux pays ont élevé leurs relations au rang de « partenariat stratégique », devenant ainsi les deux premiers membres de l'ASEAN à établir un tel cadre.

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Le passage d'un Partenariat stratégique en 2013 à un Partenariat stratégique global en 2025 témoigne du développement profond et concret des relations bilatérales.

Depuis 2013, les deux pays n'ont cessé de renforcer leur coopération dans des domaines clés tels que la politique, la défense, l'économie, le commerce et les échanges entre les peuples.

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Au sein de l'ASEAN, les deux pays promeuvent la solidarité intra-bloc et la centralité de l'Association, au sein de l'APEC, les deux parties ont activement contribué aux initiatives en matière de libre-échange et de développement durable et dans le cadre de la coopération sous-régionale du Mékong, le Vietnam et la Thaïlande concentrent leurs efforts sur la gestion des ressources en eau, le développement des infrastructures et le renforcement de la connectivité économique.

S'appuyant sur le Partenariat stratégique global, la vision des « Trois Connexions » se dessine comme l'axe central de la coopération future. Cette stratégie vise à renforcer l'intégration des chaînes d'approvisionnement, notamment dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique.

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L'article souligne également le rôle de la communauté vietnamienne en Thaïlande, considérée comme un pont essentiel dans les domaines économique, culturel et diplomatique, contribuant au renforcement des relations traditionnelles entre les deux pays.

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La publication conclut qu'après un demi-siècle de relations diplomatiques, le Vietnam et la Thaïlande ont dépassé le cadre du bon voisinage pour devenir l'un des modèles de coopération intrarégionale les plus dynamiques et les plus solides d'Asie du Sud-Est. De l'héritage historique du Président Hô Chi Minh à leur vision stratégique pour l'avenir, les deux pays s'orientent vers une nouvelle étape de coopération approfondie visant la paix, la stabilité et une prospérité partagée dans la région. -VNA

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