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La Thaïlande renforce le contrôle qualité du durian

Le ministre thaïlandais de l'Agriculture et des Coopératives, Suriyas Junrungreangkit, réaffirmé l'objectif de son pays de porter les recettes d'exportation de durian au-delà de 150 milliards de THB (4,6 milliards de dollars) en 2026.

La Thaïlande renforce le contrôle qualité du durian


Hanoï, 19 mai (VNA) – Le ministre thaïlandais de l'Agriculture et des Coopératives, Suriyas Junrungreangkit, s'est récemment rendu dans la province de Chanthaburi pour inspecter les activités d'exportation de durian et le contrôle qualité des fruits. Il a réaffirmé l'objectif du pays de porter les recettes d'exportation de durian au-delà de 150 milliards de THB (4,6 milliards de dollars) en 2026.

Suriyas Junrungreangkit a estimé que « la qualité et la confiance » seront des facteurs clés pour fidéliser les clients en Chine, le principal marché d'exportation de la Thaïlande.

Selon le ministre, face à une concurrence mondiale accrue, l'avantage concurrentiel ne repose plus uniquement sur le prix, mais dépend également des normes de sécurité alimentaire, de la traçabilité et de la fiabilité du produit.

Suriyas Junrungreangkit a déclaré que le durian est non seulement un produit agricole d'exportation essentiel, mais aussi un atout économique important, contribuant aux revenus des agriculteurs, des exportateurs et du secteur de la logistique, tout en promouvant l'image culinaire de la Thaïlande sur le marché mondial.

D'après les dernières données du ministère de l'Agriculture et des Coopératives, la Thaïlande a exporté plus de 28 500 cargaisons de durians frais, soit un total de plus de 460 000 tonnes, générant une valeur de plus de 52,5 milliards de bahts thaïlandais. Ces chiffres témoignent d'une forte demande sur les marchés internationaux.

Le ministère reconnaît toutefois les risques susceptibles d'ébranler la confiance des pays partenaires, notamment la récolte illégale de durians verts, la détection de parasites et la présence de résidus chimiques, dont le jaune basique 2 (BY2). Le marché chinois a récemment durci ses normes d'importation.

Pour relever ces défis, Suriyas Junrungreangkit, a demandé au Département de l'Agriculture d'intensifier les contrôles de qualité dans le cadre de la politique des « Quatre Non », qui interdit la vente de durians verts, de vers, d'étiquettes erronées ou de fausses déclarations, et de résidus chimiques.

De plus, les procédures ont été améliorées pour faciliter les exportations grâce à la mise en place d'un système d'assistance à l'exportation disponible 24h/24, au renforcement des effectifs aux points d'inspection, et à l'accélération de l'intégration des systèmes e-Phyto et TAS-License afin d'améliorer la traçabilité, de réduire les redondances et de résorber l'engorgement des points de contrôle. Les analyses en laboratoire pour la recherche de résidus chimiques ont été modernisées afin de répondre aux recommandations des autorités chinoises.

Parallèlement, le ministère de l'Agriculture et des Coopératives a dévoilé le projet pilote « Jardins de durians de qualité », axé sur la réduction des engrais chimiques et des produits agrochimiques par la promotion des biofertilisants, des bioproduits et des engrais organiques. Ce projet vise à rehausser les normes de sécurité sanitaire des fruits thaïlandais et à s'inscrire dans la tendance mondiale du marché vert. – VNA

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