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L’Indonésie renforce ses réformes pour attirer les investisseurs étrangers

S’exprimant devant des représentants diplomatiques de 61 pays, ainsi que de nombreuses organisations internationales et agences gouvernementales lors de l’International Seminar on Debottlenecking Channel tenu le 12 mai à Jakarta, le ministre indonésien des Finances, Purbaya Yudhi Sadewa, a affirmé que le gouvernement mettait en place des mécanismes de gestion plus efficaces et créait des conditions favorables pour les entreprises souhaitant investir et développer leurs activités dans le pays.

Le ministre indonésien des Finances, Purbaya Yudhi Sadewa, répond aux questions lors du séminaire. Photo : VNA
Le ministre indonésien des Finances, Purbaya Yudhi Sadewa, répond aux questions lors du séminaire. Photo : VNA

Jakarta (VNA) – L’Indonésie accélère ses réformes afin d’attirer davantage d’investissements étrangers, de maintenir la croissance économique, de créer des emplois et de renforcer la compétitivité de son économie dans un contexte de concurrence mondiale croissante.

S’exprimant devant des représentants diplomatiques de 61 pays, ainsi que de nombreuses organisations internationales et agences gouvernementales lors de l’International Seminar on Debottlenecking Channel tenu le 12 mai à Jakarta, le ministre indonésien des Finances, Purbaya Yudhi Sadewa, a affirmé que le gouvernement mettait en place des mécanismes de gestion plus efficaces et créait des conditions favorables pour les entreprises souhaitant investir et développer leurs activités dans le pays.

À cette occasion, le ministre a présenté le « Debottlenecking Channel » ainsi que la force spéciale P2SP, un mécanisme récemment créé afin d’accélérer la concrétisation des investissements et de résoudre les obstacles liés aux réglementations, aux licences et aux infrastructures commerciales.

À ce jour, le canal de réception des plaintes des investisseurs a enregistré 142 réclamations, dont 83 ont été examinées publiquement et 45 déjà résolues. Des dialogues hebdomadaires sont organisés avec la participation de plusieurs organismes compétents et font l’objet d’un large suivi médiatique.

L’événement comprenait également une session de discussions pratiques au cours de laquelle les avis des investisseurs étrangers ont été recueillis directement. Les principaux sujets abordés concernaient les licences commerciales, les permis environnementaux, les permis de construire, les procédures fiscales et douanières... -VNA

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