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Les Philippines renforcent leurs importations de riz pour faire face à El Niño et stabiliser le marché

Confronté aux effets du phénomène de « super » El Niño et à la hausse des coûts des engrais, le gouvernement philippin augmente ses importations de riz afin de garantir la sécurité alimentaire et de freiner l’inflation. Le Vietnam demeure le principal fournisseur de riz du pays.

Des personnes déchargent du riz d'un entrepôt à Tacloban, aux Philippines. Photo : AFP/VNA
Des personnes déchargent du riz d'un entrepôt à Tacloban, aux Philippines. Photo : AFP/VNA

Hanoï (VNA) – Au cours des quatre premiers mois de 2026, les Philippines ont importé 1,68 million de tonnes de riz, soit une hausse de 18 % par rapport à la même période de l’année précédente. Cette mesure proactive du gouvernement vise à garantir l’approvisionnement alimentaire alors que la production nationale de riz devrait diminuer en raison de la hausse des coûts des engrais et des effets négatifs du phénomène de « super » El Niño.

Concernant les sources d’approvisionnement, le Vietnam continue de confirmer sa position de premier partenaire en fournissant 1,46 million de tonnes, soit plus de 86 % du volume total des importations philippines de riz. Le pays a également importé du riz en provenance d’autres marchés traditionnels tels que la Thaïlande, le Myanmar et le Cambodge. Afin de renforcer sa sécurité alimentaire à long terme, le ministère philippin de l’Agriculture a signé un accord avec le Vietnam portant sur l’importation supplémentaire de 1,5 million de tonnes de riz jusqu’à la fin de l’année prochaine.

Le ministre philippin de l’Agriculture, Francisco Tiu Laurel, a déclaré que le maintien d’un flux régulier d’importations de riz constituait une solution essentielle pour compenser le déficit de production nationale et faire baisser les prix de détail. Actuellement, la hausse du prix du riz est l’une des principales causes de l’inflation aux Philippines, qui a atteint 7,2 % en avril 2026, son niveau le plus élevé depuis trois ans.

Afin de protéger les consommateurs, le gouvernement prévoit d’imposer un plafond de prix de 50 pesos par kilogramme pour le riz importé afin d’empêcher toute hausse injustifiée des prix. Toutefois, afin de préserver les intérêts des agriculteurs locaux, le ministère de l’Agriculture envisage également de limiter les importations de riz entre 150.000 et 200.000 tonnes par mois durant la période des récoltes, de juin à octobre. Cette mesure vise à éviter une surabondance de l’offre susceptible d’entraîner une baisse des prix du riz paddy à la production.

Les Philippines étudient également la possibilité d’élargir leurs importations de riz en provenance de l’Inde et du Pakistan afin de garantir à la population un approvisionnement alimentaire suffisant à des prix abordables. - VNA

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