L’ASEAN renforce la lutte contre la cybercriminalité et les escroqueries en ligne



Hanoï, 11 mai (VNA) – L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) renforce sa coopération pour lutter contre la cybercriminalité et les escroqueries en ligne face à la recrudescence des menaces numériques qui affectent la région.



Dans une déclaration publiée le 9 mai par la présidence de l’ASEAN, le bloc régional a salué les initiatives en cours visant à renforcer la coopération transfrontalière, à développer les capacités en matière de cybersécurité et à améliorer la protection et l’assistance aux victimes et aux survivants d’escroqueries en ligne.



Les dirigeants de l’ASEAN ont souligné l’importance d’une approche globale et multisectorielle pour lutter contre la cybercriminalité, y compris la traite des personnes.



Ils ont mis en avant la mise en œuvre du Plan de travail multisectoriel de l’ASEAN contre la traite des personnes 2023-2028, ainsi que son cadre de suivi, d’évaluation, de rapportage et d’apprentissage (MERL).



Ils se sont également félicités de l'adoption de la Stratégie de coopération de l'ASEAN en matière de cybersécurité 2026-2030, ainsi que des efforts continus de renforcement des capacités menés par le Centre de renforcement des capacités ASEAN-Japon en matière de cybersécurité (AJCCBC) et le Centre d'excellence ASEAN-Singapour en matière de cybersécurité (ASCCE).



Les États membres ont noté les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Déclaration de l'ASEAN sur la lutte contre la cybercriminalité et les escroqueries en ligne, ainsi que l'opérationnalisation de l'Équipe régionale d'intervention d'urgence informatique (CERT) de l'ASEAN, lancée à Singapour en octobre 2024. Cette équipe régionale vise à renforcer la réponse en matière de cybersécurité grâce à un partage plus rapide de l'information et à l'échange de bonnes pratiques entre les États membres.



« Cette initiative constitue une avancée significative pour le renforcement de la cybersécurité régionale grâce à un partage rapide de l'information et à l'échange de bonnes pratiques entre les États membres », indique le communiqué.



Le bloc a cité l'élaboration du Guide de l'ASEAN sur les politiques et les bonnes pratiques de lutte contre les escroqueries, qui fournit des orientations pratiques aux gouvernements, aux autorités de régulation des télécommunications et aux acteurs du secteur au sein de l'ASEAN afin de renforcer les mesures de lutte contre les escroqueries, d'améliorer la coordination et de renforcer la résilience du public face à la fraude en ligne.



L'ASEAN a reconnu l'importance de sa Liste de contrôle pour la mise en œuvre des normes, qui soutient les normes volontaires et non contraignantes de comportement responsable des États dans le cyberespace, en accord avec les priorités nationales et le droit international.



Le bloc s'est également félicité du renforcement des Lignes directrices de l'ASEAN pour le renforcement de la résilience et la réparation des câbles sous-marins, visant à améliorer la coopération régionale, ainsi que l'harmonisation et la protection des infrastructures numériques critiques.



Pour l'avenir, l'ASEAN a exprimé son soutien à l'élaboration du deuxième volume des Perspectives de développement de la Communauté socioculturelle de l'ASEAN (ASCC), qui évaluera l'impact de la numérisation sur la société.



Les dirigeants régionaux ont également souligné l'importance de promouvoir une élaboration des politiques, une prise de décision et une planification des programmes fondées sur les données probantes, en tenant compte de l'évolution des besoins de la Communauté de l'ASEAN.



Ils ont salué l'utilisation continue du Système de base de données de l'ASCC pour le suivi et l'évaluation (ADME) comme plateforme essentielle pour orienter les initiatives de l'ASCC.



Ils attendaient avec impatience le lancement du système ADME 2.0, qui comprendra des fonctionnalités améliorées et des capacités accrues pour la collecte et l'utilisation systématiques de données désagrégées par sexe afin de renforcer la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation et la communication du plan stratégique de l'ASCC.- VNA

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