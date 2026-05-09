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L'ASEAN vise une augmentation de 30 % de ses échanges intra-bloc d'ici 2030

Les pays membres de l'ASEAN doivent désormais être plus organisés et unis afin de faire face aux impacts des conflits mondiaux, notamment les perturbations du commerce, de l'économie et de la sécurité régionale, en particulier lors des conflits au Moyen-Orient.

Kuala Lumpur (VNA) - L'ASEAN s'est engagée à renforcer le commerce intra-régional, notamment en portant la part des échanges intra-bloc à au moins 30 % d'ici 2030, a déclaré le ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohamad Hasan.

Soulignant que les échanges intra-bloc n'ont pas encore atteint 25 %, Mohamad Hasan a indiqué que les pays membres de l'ASEAN doivent désormais être plus organisés et unis afin de faire face aux impacts des conflits mondiaux, notamment les perturbations du commerce, de l'économie et de la sécurité régionale, en particulier lors des conflits au Moyen-Orient.

L'ASEAN doit intensifier ses efforts pour renforcer les accords de libre-échange et faciliter la circulation des marchandises entre ses pays membres afin de dynamiser le commerce intra-régional.

Si possible, les échanges commerciaux entre les pays de l'ASEAN devraient être exempts de droits de douane, a-t-il déclaré le 8 mai.

Mohamad Hasan a également souligné que le conflit au Moyen-Orient constitue un enseignement important pour l'ASEAN, démontrant que la coopération et la compréhension entre les États membres sont essentielles pour relever les défis régionaux et mondiaux.

Concernant la réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères et de l’Économie de l’ASEAN, tenue le 7 mai à Cebu, aux Philippines, Mohamad Hasan a indiqué qu’il s’agissait d’une initiative lancée sous la présidence malaisienne afin de garantir une meilleure coordination entre les piliers politique, sécuritaire et économique de l’ASEAN.

Selon lui, alors que l’organisation se concentrait auparavant principalement sur les questions politiques et sécuritaires, l’accent est désormais mis sur le renforcement économique et la promotion d’une coopération régionale plus globale. Cette réunion conjointe vise ainsi à assurer que toutes les décisions soient coordonnées entre les différents piliers de l’ASEAN, y compris les dimensions économique, sociale et culturelle. -VNA

#ASEAN #Malaisie #Mohamad Hasan #échanges #intra-bloc
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