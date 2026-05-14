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Les Philippines proposent un cadre de l'ASEAN pour renforcer la protection du bien-être familial

Le ministère philippin du Développement social et de la Protection sociale (DSWD), qui assure cette année la présidence de la Communauté socioculturelle de l'ASEAN (ASCC), a proposé un nouveau cadre de coopération visant à renforcer la protection des droits et du bien-être des familles dans toute la région.

Les Philippines proposent un cadre de l'ASEAN pour renforcer la protection du bien-être familial


Hanoï, 14 mai (VNA) – Le ministère philippin du Développement social et de la Protection sociale (DSWD), qui assure cette année la présidence de la Communauté socioculturelle de l'ASEAN (ASCC), a proposé un nouveau cadre de coopération visant à renforcer la protection des droits et du bien-être des familles dans toute la région.

Cette proposition a été présentée lors de la Conférence et de l'Atelier en ligne de l'ASEAN sur le Réseau de développement familial, le 13 mai.

À cette occasion, la secrétaire adjointe du DSWD, Janet Armas, a dévoilé le Réseau de développement familial de l'ASEAN (ASEAN FamNet), une initiative conçue pour renforcer la coopération régionale et autonomiser les familles grâce à une approche inclusive et centrée sur la famille.

Mme Armas a déclaré que l'ASEAN FamNet devrait devenir une plateforme régionale pour la promotion des politiques, le partage d'expériences et le renforcement de la collaboration entre les États membres de l'ASEAN en matière de développement familial.

L'initiative définit quatre objectifs principaux : promouvoir la coopération régionale entre les pays de l'ASEAN ; élaborer des politiques et des programmes sociaux adaptés aux besoins des familles ; Le partage des recherches et des meilleures pratiques, ainsi que le renforcement de l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes concernant les enjeux et les tendances familiales émergentes, constituent les principaux axes de ce cadre.

Le ministère du Développement social et du Bien-être (DSWD) a également défini cinq priorités stratégiques : le renforcement de la cohésion familiale et de la qualité de vie, l’accompagnement des parents à l’ère du numérique, la promotion du développement et de la participation sociale des jeunes, la prise en compte des nouveaux défis sociaux et l’amélioration de l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes grâce à la recherche et au suivi.

Mme Armas a souligné la nécessité de s’attaquer aux conséquences de l’urbanisation rapide et des inégalités économiques sur les familles, tout en développant des systèmes de protection sociale et de santé plus inclusifs qui reflètent les structures familiales modernes, notamment les familles monoparentales et les ménages non traditionnels.

Ce cadre met également en lumière l’importance de doter les parents de compétences numériques afin de mieux protéger leurs enfants en ligne et de gérer efficacement leur temps d’écran.

En matière de développement des jeunes, l’initiative vise à soutenir leur transition vers l’âge adulte par le biais de formations au leadership, du développement de compétences psychosociales et d’une meilleure adaptabilité sociale.

Le DSWD a identifié les migrations de travail, les évolutions démographiques et les changements climatiques parmi les défis les plus urgents de la région. Armas a souligné que les catastrophes naturelles n'endommagent pas seulement les infrastructures, mais perturbent également les structures familiales, rendant essentiel l'intégration de la perspective familiale dans les politiques de réduction des risques de catastrophe et de protection sociale.

Les pays de l'ASEAN ont également été encouragés à adapter leurs politiques au vieillissement de la population, à la baisse de la natalité et au nombre croissant de familles transnationales séparées par la migration. - VNA

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