La Thaïlande intensifie la lutte contre les réseaux de prête-noms



Bangkok, 14 mai (VNA) – Le Premier ministre thaïlandais a ordonné un renforcement des mesures contre les entreprises à capitaux étrangers qui utilisent des prête-noms pour contourner la législation locale, face aux inquiétudes concernant les répercussions négatives sur les entreprises et les travailleurs thaïlandais.



Un porte-parole du cabinet du Premier ministre a déclaré le 12 mai que le Premier ministre Anutin Charnvirakul avait chargé les agences compétentes d'accélérer les mesures contre le recours à des prête-noms thaïlandais pour le compte de personnes et d'organisations étrangères impliquées dans des activités commerciales illégales.



Cette décision fait suite à des enquêtes révélant que certaines personnes, notamment des avocats et des comptables, avaient conseillé ou facilité de tels montages.



Le dirigeant thaïlandais a également chargé les ministères de la Justice et du Commerce de collaborer avec l'Ordre des avocats de Thaïlande et la Fédération des professions comptables afin d'engager des poursuites disciplinaires contre les personnes impliquées.



Par ailleurs, le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLO) a été chargé d'enquêter sur les transactions financières connexes afin de renforcer la prévention et la répression des montages d'investissement illégaux par prête-nom.



Selon le communiqué, M. Anutin devrait se rendre à Ko Pha-ngan et à Phuket pour superviser les inspections et coordonner les efforts visant à lutter contre les structures d'investissement par prête-nom dans les principales destinations touristiques.



Il a souligné que le gouvernement poursuivra des enquêtes rigoureuses à l'échelle nationale et ne permettra pas aux groupes d'investissement illégaux de concurrencer de manière déloyale ni de nuire aux citoyens et aux entreprises thaïlandaises.



En vertu de la loi thaïlandaise sur les entreprises étrangères (FBA), les investisseurs étrangers sont généralement limités à détenir moins de 50 % du capital des entreprises opérant dans les secteurs réglementés, sauf autorisation spéciale.



Cependant, les investisseurs étrangers ont de plus en plus recours à des prête-noms thaïlandais pour contourner ces restrictions en plaçant des actions sous des noms thaïlandais tout en conservant le contrôle effectif grâce à des accords secrets, des actions préférentielles ou des arrangements de type « procuration ». Cette pratique se serait généralisée dans des secteurs tels que l'immobilier, le tourisme, la restauration, l'agriculture et la logistique.



Le gouvernement thaïlandais a fait de cette question une priorité nationale et a lancé de vastes campagnes d'enquête à l'échelle nationale.- VNA

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