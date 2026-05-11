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La Malaisie renforce ses ambitions régionales en matière de conception de puces

La Malaisie est actuellement un acteur majeur de la chaîne d’approvisionnement mondiale des puces, principalement dans le domaine de l’assemblage, mais le gouvernement s’efforce désormais de positionner le pays comme un pôle régional de conception de puces.

Kuala Lumpur (VNA) - Le gouvernement malaisien a récemment accordé à trois entreprises nationales l’accès aux technologies de conception de puces électroniques afin de soutenir le projet de semi-conducteurs "Made in Malaysia", marquant une nouvelle étape dans la stratégie de montée en gamme de l’industrie nationale des puces.

Les trois entreprises sélectionnées, Great Asic Technology, SkyeChip et Oppstar Technology, bénéficieront d'un accès à quatre ensembles technologiques, dont Arm Compute Subsystems (CSS) et Arm Flexible Access (AFA), proposés par le groupe britannique de semi-conducteurs Arm Holdings.

Lors de la cérémonie de remise, le ministre de l'Économie, Akmal Nasrullah Mohd Nasir, a déclaré que la Malaisie ambitionne de dépasser son rôle traditionnel d'assemblage, de test et de conditionnement de puces pour se concentrer sur la conception de puces, le développement de la propriété intellectuelle et la maîtrise des technologies des semi-conducteurs.

Ce programme s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre le gouvernement malaisien et Arm Holdings, géant britannique des semi-conducteurs disposant d’un vaste portefeuille de propriétés intellectuelles dans la conception de puces et contribuant à un écosystème alimentant plus de 350 milliards d’appareils utilisant des semi-conducteurs à travers le monde.

Akmal Nasrullah Mohd Nasir a précisé que cette initiative permettrait d'accéder aux plateformes informatiques et au portefeuille de propriété intellectuelle d'Arm Holdings afin d'accélérer le développement de produits semi-conducteurs conçus localement.

Le programme poursuit trois objectifs principaux : former 10 000 ingénieurs en conception de circuits intégrés, faciliter l’accès des entreprises malaisiennes aux technologies et au portefeuille de propriété intellectuelle d’Arm Holdings, et promouvoir la conception de semi-conducteurs en Malaisie.

La Malaisie est actuellement un acteur majeur de la chaîne d’approvisionnement mondiale des puces, principalement dans le domaine de l’assemblage, mais le gouvernement s’efforce désormais de positionner le pays comme un pôle régional de conception de puces.

En 2025, les exportations malaisiennes de produits électriques et électroniques ont atteint un niveau record de 711,61 milliards de ringgits (181,19 milliards de dollars), représentant 44,3 % des exportations totales du pays. Les exportations de circuits intégrés électroniques ont bondi de 24,3 % pour atteindre 389,15 milliards de ringgits, portées par une forte demande en puces avancées, intelligence artificielle (IA), automatisation et numérisation.

Dans le cadre de sa Stratégie nationale pour les semi-conducteurs, la Malaisie ambitionne de développer 10 entreprises nationales de semi-conducteurs dont le chiffre d’affaires annuel se situerait entre 1 et 4,7 milliards de ringgits. -VNA

#Malaisie #conception #puces électroniques
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