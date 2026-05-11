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L’ASEAN vise la neutralité carbone et une croissance durable d’ici 2030

L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) a réaffirmé son ambition commune d’accélérer la transition de la région vers la neutralité carbone et une croissance durable d’ici 2030, selon un communiqué de la présidence de l’ASEAN publié le 9 mai.

L’ASEAN vise la neutralité carbone et une croissance durable d’ici 2030


Hanoï, 11 mai (VNA) – L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) a réaffirmé son ambition commune d’accélérer la transition de la région vers la neutralité carbone et une croissance durable d’ici 2030, selon un communiqué de la présidence de l’ASEAN publié le 9 mai.

Le communiqué indique que le bloc se félicite des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action régional d’investissement de l’ASEAN 2025-2030, qui vise à attirer les investissements étrangers dans la transition écologique et les secteurs prioritaires de relance post-pandémie. Ces secteurs comprennent le captage et le stockage du carbone, les biocarburants, les dispositifs médicaux, les équipements photovoltaïques, les soins vétérinaires et les matériaux de construction écologiques et durables.

« Nous avons constaté que cela contribuera à positionner l’ASEAN comme une destination unique pour les investissements durables, tout en accélérant la transition écologique et la croissance économique inclusive de la région », a déclaré la présidence de l’ASEAN.

Les dirigeants de l'ASEAN ont réaffirmé leur engagement à accélérer la mise en œuvre du Plan d'action de l'ASEAN pour la coopération énergétique 2026-2030, qui vise à renforcer la sécurité et la résilience énergétiques de la région.

Ce plan met l'accent sur la diversification des sources d'énergie, le développement des énergies renouvelables et des technologies émergentes, l'amélioration de l'efficacité énergétique et le renforcement de la coopération dans des domaines tels que la sécurité pétrolière, la numérisation des réseaux intelligents et le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC).

Les dirigeants se sont félicités des nouveaux objectifs ambitieux fixés pour 2030 : une réduction de 40 % de l'intensité énergétique (par rapport aux niveaux de 2005), une part de 30 % d'énergies renouvelables dans l'approvisionnement total en énergie primaire et une part de 45 % d'énergies renouvelables dans la capacité de production d'électricité installée. Ces objectifs soulignent la détermination collective de l'ASEAN à construire un système énergétique régional plus durable et compétitif.

Le bloc régional attend avec intérêt le Plan de travail relatif à la Stratégie de l'ASEAN pour la neutralité carbone, qui permettra de concrétiser cette stratégie grâce à des priorités claires, des objectifs partagés et une action coordonnée visant à décarboner les chaînes de valeur régionales.

L’association a souligné le potentiel transformateur de cette stratégie pour promouvoir une croissance économique durable et résiliente, tout en renforçant la position de la région comme « destination attractive et compétitive pour les investissements verts, afin de soutenir une transition climatique inclusive ».

« Nous avons salué l’engagement régional à exploiter le potentiel de nos ressources marines, océaniques, maritimes et d’eau douce grâce aux efforts déployés pour finaliser la feuille de route du Plan de mise en œuvre de l’économie bleue de l’ASEAN 2026-2030 », a déclaré le président de l’ASEAN.

Les États membres ont mis en avant les efforts continus déployés pour élaborer cette feuille de route, qui constituera un axe essentiel pour des initiatives concrètes et adaptées au contexte, visant à promouvoir le capital physique, financier, humain, social et naturel de l’économie bleue de l’ASEAN.

Ils se sont montrés optimistes quant aux résultats positifs du projet de profilage du carbone bleu et de la finance de l’ASEAN, qui permettra de cartographier les actifs de capital bleu et d’identifier les opportunités d’investissement durable pour faire progresser le programme de l’économie bleue de la région. - VNA

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#ASEAN #neutralité carbone #croissance durable
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