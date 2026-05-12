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La Thaïlande promeut l'Isan grâce à un documentaire de voyage français

L’Office du tourisme de Thaïlande (TAT) à Paris, en coordination avec l’Ambassade royale de Thaïlande à Paris et ses partenaires français, a accueilli l’avant-première de l’émission "Destination Francophonie en Thaïlande : Isan Thaïlande" produit par TV5 Monde.

Paris (VNA) - Le gouvernement thaïlandais met en avant sa région du Nord-Est auprès du public international grâce à un documentaire de voyage produit en partenariat avec les médias français.

L’Office du tourisme de Thaïlande (TAT) à Paris, en coordination avec l’Ambassade royale de Thaïlande à Paris et ses partenaires français, a accueilli l’avant-première de l’émission "Destination Francophonie en Thaïlande : Isan Thaïlande" produit par TV5 Monde.

Ce projet, tourné en janvier 2026 dans la région de l'Isan, présente l'identité thaïlandaise à travers sa cuisine, sa culture et ses modes de vie locaux, tout en établissant des liens avec le monde francophone. Sa diffusion coïncide avec le 170e anniversaire des relations diplomatiques entre la Thaïlande et la France.

Le documentaire propose des itinéraires de voyage à travers Nakhon Ratchasima, Roi Et, Kalasin, Khon Kaen, Sakon Nakhon et Chiang Khan, dans la province de Loei. Il dresse également le portrait de francophones, tels que des chefs, des créateurs, des enseignants et des experts locaux, qui contribuent aux échanges culturels entre la Thaïlande et la France.

Le programme a été diffusé pour la première fois le 29 avril sur TV5 Monde, chaîne qui touche plus de 450 millions de foyers dans plus de 200 pays et attire plus de 60 millions de téléspectateurs chaque semaine. Le documentaire est également disponible en ligne sur www.tv5mondeplus.com/df et https://www.youtube.com/watch?v=RfoBKr1RtJ4.

Plus de 80 invités ont assisté à l'avant-première, parmi lesquels Nikorndej Balankura, ambassadeur désigné de Thaïlande en France, ainsi que des représentants d'organismes gouvernementaux, d'entreprises touristiques, de compagnies aériennes, d'agences de voyages, de médias et de créateurs de contenu en ligne. L'événement comprenait une réception où était servie une cuisine Isan préparée par une école culinaire thaïlandaise parisienne, avec des plats tels que le som tam, le poulet grillé, le tom saep et un menu intitulé "Miang 170", symbolisant les liens franco-thaïlandais. -VNA

#Thaïlande #France #TV5 Monde
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