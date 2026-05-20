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La Malaisie et le Myanmar s'orientent vers une réinitialisation de leurs relations diplomatiques

La Malaisie et le Myanmar s'orientent vers le rétablissement de leurs relations diplomatiques.

Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Datuk Seri Mohamad Hasan (à gauche), et son homologue birman U Tin Maung Swe à Nay Pyi Taw, le 19 mai 2026. Photo : ministère birman des Affaires étrangères
Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Datuk Seri Mohamad Hasan (à gauche), et son homologue birman U Tin Maung Swe à Nay Pyi Taw, le 19 mai 2026. Photo : ministère birman des Affaires étrangères

Kuala Lumpur (VNA) - La Malaisie et le Myanmar s'orientent vers le rétablissement de leurs relations diplomatiques suite à l'investiture du président birman Min Aung Hlaing le 10 avril, a rapporté l'agence de presse nationale malaisienne Bernama le 20 mai.

Les diplomates malaisiens examinent actuellement la possibilité de rétablir les liens avec le Myanmar.

Le 19 mai, le ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohamad Hasan, a effectué une visite d'une journée à Nay Pyi Taw, où il s'est entretenu avec son homologue birman, U Tin Maung Swe.

Le ministère malaisien des Affaires étrangères a indiqué que les deux ministres ont discuté de questions relatives au renforcement des relations bilatérales ainsi qu'à la coopération dans le cadre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Ils ont également échangé leurs points de vue sur le renforcement de la coopération existante dans les domaines d'intérêt commun. -VNA

#Malaisie #Myanmar #rétablissement #relations diplomatiques
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